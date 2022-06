Niger: Le président Mohamed Bazoum présente ses premiers chantiers après un an de gestion du pouvoir d'Etat

Un an et près de cinq mois que Mohamed Bazoum est à la tête du Niger. Depuis son élection en février 2021, le successeur de Mahamadou Issoufou est à la tâche et travaille à mettre en œuvre son projet de société et son programme de gouvernement.

A l'heure du bilan de la première année de sa prise du pouvoir, l'ancien ministre de l'Intérieur a décidé de partager avec une quinzaine de journalistes de l'Afrique de l'ouest, son rêve pour son pays. A son invitation donc ces derniers sont depuis le samedi 4 mai à Niamey, la capitale du pays, pour toucher du doigt les projets amorcés et se voir présenter les défis futurs. Pour ce début de mandat, les priorités sont de plusieurs ordres.

Il s'agit bien entendu de la lutte contre l'insécurité dans les zones frontalières, la lutte contre la démographie, la scolarisation de la jeune fille, particulièrement. Au niveau de la scolarisation de la jeune fille, un vaste projet de construction d'internat est en cours. " Des élèves, notamment les jeunes filles, sont confrontées à un problème de tuteur dans les villes. Cela les empêche d'avoir une scolarité normale ", peut-on lire dans le document bilan de la première année de la gouvernance Bazoum.

De même, il faut retenir que toujours à ce niveau, des efforts ont été faits pour le renforcement des capacités d'accueil ainsi que le développement des compétences des enseignants. Au niveau sécuritaire, en un an les capacités stratégiques ont été renforcées notamment par le recrutement, la formation, la réalisation d'infrastructures et l'acquisition de matériels d'intervention.

De façon générale, le bilan fait observer les bons résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre la corruption, de l'accès à la santé ou encore à l'eau potable. Plusieurs rencontres techniques, notamment avec le ministre de l'Intérieur Hamadou Adamou Moussa et celui du Pétrole, Mahamane Sani Mahamadou, permettront aux hommes de médias de se faire une idée plus précise de ces performances.

Déjà hier, une rencontre avec Oumarou Dogari Moumouni, député-maire et président du conseil de la ville de Niamey, a permis d'expliquer la gestion de la commune. Bien qu'étant de l'opposition, il a dit avoir de très bons rapports avec le président de la République. " En un an, il m'a fait l'honneur de me recevoir trois fois. Il me fait aussi l'honneur de voyager quelquefois avec lui ", s'est-il réjoui.

Pour lui, les priorités de la ville, sont entre autres les questions de mobilité. Il rêve d'avoir des bus de transport urbain, plus de voies bitumées, les écoles paillotes, les inondations et l'aménagement des à bord du fleuve Niger. Pour ce qui est de la lutte contre les écoles paillotes souvent sont ravagées par les flammes, il envisage lancer un grand projet qui va demander la contribution de tous.

(Envoyé Spécial AU Niger)