Afrique: Al-Hadi Idris rencontre la secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires africaines

Le membre du Conseil de souveraineté de transition, le Dr Al-Hadi Idris Yahya, a affirmé la volonté du Front révolutionnaire de faire face à la crise politique actuelle dans le pays appelant les partis réticents au dialogue pour l'avenir du Soudan.

Cela s'est produit lors de sa rencontre à sa résidence à Khartoum, la secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires africaines, l'ambassadrice Molly Phee, et la délégation qui l'accompagne, en présence du membre du Conseil souverain, M. Attahir Abu-Bakr Hajar. Dr Hadi Idris, a déclaré, dans un communiqué de presse, que les États-Unis d'Amérique ont confirmé leur soutien illimité aux efforts de consensus et au processus de transformation démocratique au Soudan, indiquant qu'il a échangé des idées et des opinions avec l'ambassadrice Molly Fee. , sur des questions de dialogue, sous l'auspices des Nations Unies, de l'Union Africaine et de l'IGAD.

Il a ajouté : "Nous, en tant que front révolutionnaire, avons présenté une initiative pour résoudre la crise politique au Soudan " qui comprend une feuille de route pour y faire face, et nous avons clarifié les étapes et les parties impliquées dans le dialogue " disant que le Front révolutionnaire soutient le processus de dialogue soulignant les grands défis auxquels est confronté le processus de dialogue, mais a souligné que les Soudanais sont capables de les surmonter, en ajoutant " Nous avons convenu avec le responsable américain de jouer un rôle positif pour persuader les parties réticentes et fournir des garanties suffisantes pour aller en avant dans le processus de dialogue."

Dr. Al-Hadi, a dit que la réunion a été fructueuse, au cours de laquelle des points de vue et des idées ont été échangés, expliquant qu'il a présenté au responsable américain une explication sur l'évolution de la situation au Soudan en remerciant les États-Unis d'Amérique pour leur intérêt continu pour les problèmes du Soudan et leur volonté de l'aider dans le processus de paix et de transition démocratique.