Togo: Attention à ces " tenants de l'ordre ancien " !

La dynamique Monseigneur Kpodzro (DMK) demande aux Togolais d'éviter de manipuler l'affaire de l'attaque terroriste de Kpékpakandi une quelconque communauté ethnique. Elle a fait cette sortie, puisque les signaux se montrent déjà.

Quelques jours après la survenue de l'attaque terroriste de Kékpakandi, une réunion s'est tenue à Lomé entre les ressortissants de Pya pour des échanges sur cette menace asymétrique nouvelle mais aussi et surtout les mesures sécuritaires à mettre en place pendant les luttes traditionnelles Evala qui vont se tenir cette année après deux ans de pause due à la pandémie de covid-19. L'Amicale des ressortissants de Pya encourage le Président de la République, chef suprême des armées ainsi que l'ensemble des forces de défense et de sécurité dans leurs missions de protection et de défense de l'intégrité du territoire national.

" La DMK dénonce avec véhémence la tentative hasardeuse et malveillante de certains tenants de l'ordre ancien, conservateurs, tribalistes et ethnicistes qui veulent utiliser cette attaque pour semer la diversion auprès des populations en prétendant mobiliser une ethnie pour relever un défi national, nécessitant la recherche d'une cohésion nationale susceptible de faire face à l'ennemi commun ", peut-on lire dans une déclaration rendue publique ce vendredi lors d'une conférence de presse.

Pour s'être déjà prononcée sur l'attaque terroriste du poste militaire de Kpinkankandi dans la nuit du 10 au 11 mai dernier, ce regroupement ne plus en dire long. Il demande juste d'éviter ce jeu de récupération pouvant être dangereux après.

" L'attaque terroriste perpétrée contre notre pays concerne tous les Togolais, et ne saurait se réduire à une affaire d'une quelconque communauté ethnique ", poursuit la déclaration.

Rappelons que la conférence de presse a permis de lance une campagne de remobilisation qui sera marqué le 25 juin prochain par un meeting à Bè-Kondjindji.

" Face à la faim qui prend en tenaille les Togolais, Face aux dangers que fait courir à notre pays une gouvernance basée sur le mensonge et la corruption, la duplicité, la promotion de la médiocrité et du népotisme, la politique du diviser pour régner, la DMK veut à travers la rencontre de ce jour, lancer officiellement la campagne de mobilisation de ses partisans et sympathisants et aussi l'ensemble du peuple Togolais pour manifester son indignation totale contre la mal gouvernance du régime en place ", a déclaré la coordonnatrice de la DMK Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson par leur déclaration liminaire.

Les formalités administratives étant déjà enclenchées depuis le 20 mai, la DMK croise forcément les doigts pour qu'un retour favorable leur vienne des autorités compétentes.