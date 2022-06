Cote d'Ivoire: Yakassé-Attobrou - Le Pr Séka Séka soutient la rénovation de l'Eglise méthodiste unie de Biéby

Bonne nouvelle pour les fidèles de l'église méthodiste unie de Biéby, une sous-préfecture du Yakassé-Attobrou. Dans quelques mois leur lieu de culte, actuellement dégradé, fera totalement peau neuve.

Et cela, grâce au vice-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), le Pr Joseph Séka Séka. Dimanche 5 juin dernier, lors d'un culte d'offrande à l'occasion de la Pentecôte, il a offert la somme de 1,5 million de FCFA, au titre de sa contribution à la rénovation de cette église et à l'achèvement de la construction du presbytère.

" Priez pour la paix en Côte d'Ivoire et pour que Dieu donne la force et l'intelligence suffisantes au chef de l'Etat pour continuer de diriger notre pays", a exhorté le Pr Séka Séka. Tout en remerciant cette communauté religieuse pour l'avoir choisi comme parrain de cette cérémonie.

"En me choisissant, vous choisissez votre frère le Premier ministre, Patrick Achi, qui met toute son énergie et son intelligence, pour appliquer la politique du Président Alassane Ouattara. Lors des élections législatives, vous m'avez accordé plus de 80% de voix, qui m'ont permis d'obtenir le poste de député " a-t-il ajouté.

Pour Edmond Kotia Kouadio, conducteur de la classe Béthanie, le soutien du ministre Joseph Séka Séka à leurs actions soulage et fortifie grandement la foi des membres de la communauté méthodiste unie de Biéby.

Peu avant, le secrétaire général de la diaspora de l'église méthodiste de Biéby, Désiré Bénié avait révélé que le coût des travaux pour redorer le blason de cette église s'élève à 3 millions de FCFA. Non sans souligner que l'une de leurs préoccupations majeures est l'achèvement du presbytère où logera le pasteur.