Sénégal: Vente supposée de l'ancien bâtiment de la RTS - Racine Talla dément

Le directeur de la RTS, Racine Talla a balayé d'un revers de main toutes les allégation selon lesquelles l'ancien bâtiment de la RTS serait mis en vente pour financer la nouvelle Tour. Il s'exprimait sur les ondes de la Rfm, lors de la pose de la première pierre par le chef de l'Etat. Par ailleurs, Racine Talla, a évoqué également la question de la loi sur la publicité et la conception que certains en ont.

Le chef de l'Etat a procédé cette après midi à la pose de première pierre de la nouvelle Toure de la RTS. Elle est financée à hauteur de 33 milliards et un plus de six cent millions de FCFA, selon son directeur général, Racine Talla, qui en a profité pour répondre aux questions de nos confrères de la Rfm, sur la supposée vente de l'ancien bâtiment pour financer la Tour.

" Mais c'est tout à fait faux. Je ne sais pas d'où ça vient. D'abord, le terrain ne peut pas nous appartenir. Ce n'est pas un terrain de la RTS, c'est pour l'Etat du Sénégal. C'est des bâtiments qui sont là depuis l'époque coloniale et il n'y a pas que la RTS qui était là bas. Il y avait des services pénitentiaires là bas. Franchement, ce n'est pas une information juste et je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Même si on avait quitté. Aujourd'hui, il y a la RTS qui est là bas. Il y a deux chaines qui sont là bas. Il y a des services administratifs, et la direction commerciale marketing. Mais c'est un patrimoine de l'Etat du Sénégal, ce n'est pas un patrimoine propre à la RTS. Donc même si on quittait c'est l'Etat qui reprendrait son terrain ", a-t-il déclaré.

Par ailleurs lors de son discours, Racine Talla a évoqué la question de la loi sur la publicité et la conception que certains en n'ont. Selon lui, on ne doit pas limiter la part de la RTS, on doit laisser le marché se réguler

" Je pense que quand on est sensé informer le public même certaines questions sont tendancieuses. La RTS est une entreprise à caractère commerciale. La RTS ne tire pas ses ressources que de l'Etat. La RTS est une entreprise qui quand bien même elle bénéficierait des subventions de l'Etat et de la redevance audiovisuelle. Donc ce que nous recevons de l'Etat ne peut pas financer ou gérer toutes nos charges. C'est pourquoi nous devons avoir des recettes publicitaires conséquentes pour pouvoir soutenir nos charges ", a-t-il conclu.