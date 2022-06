Afrique: Athlétisme - Championnats d'Afrique - Huit athlètes engagés à Maurice

Les représentants malgaches ont quitté le pays pour les championnats d'Afrique d'athlétisme qui se déroulent à l'île Maurice du 8 au 12 juin. Huit athlètes malgaches, dont quatre respectivement chez les dames et les hommes, défendront les couleurs nationales en terre mauricienne.

Cinq athlètes locaux ont pris le départ hier. Il s'agit de Georges Cynthia Félicité Namahako (200m et 400m dame), Zo Henintsoa Rakotonahary (100m dame), Jean Robert Bezara (400m haies), Sylvain Benandro (200m homme), et Patrice Remandro (400m homme). Les athlètes expatriés à savoir les deux pensionnaires du centre African Athletics Development (AADC) à Maurice, Todisoa Franck Rabearison, (400m plat et 400m haies) et Claudine Nomenjanahary (100m et 200m dame), Sidonie Fiadanantsoa (100m haies) de l'AADC de Dakar au Sénégal sont déjà sur place.

L'athlète du TAF, Nantenaina Rakotoarinirina, prévu être engagé au 100m, n'a pas pu faire le déplacement. À Maurice, Madagascar alignera quatre athlètes pour le relais 4x400m mixte. Sidonie, Cynthia, Sylvain et Patrice tenteront de remporter une médaille dans cette nouvelle course. Le directeur technique national, Seta Herison Rambeloson sera le coach de la délégation à Maurice. Ces athlètes ont tous déjà participé à des compétitions internationales pour ne citer que les Jeux des Îles, les Jeux de la Francophonie et les Championnats d'Afrique.