Afrique: Éliminatoire CAN 2023 Rwanda-Sénégal (0-1) - Les "Lions" sortent du guêpier "Amavubi"

L'équipe du Sénégal a assuré l'essentiel hier, mardi 7 juin au stade Abdoulaye Wade, en venant au bout de celle Rwanda (0-1) comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Devant une formation accrocheuse et bien regroupée en défense, les Lions ont encore compté sur leur leader Sadio Mané pour sortir du guêpier "Amavubi" (Les Guêpes) avec son but inscrit sur pénalty à l'ultime minute des arrêts de jeu de la rencontre. Cette victoire permet aux Lions d'enchaîner avec un autre succès et de conserver la première place du groupe L.

Avec seulement trois changements opérés dans son onze de départ, avec la titularisation de Fodé Ballo Touré comme latéral gauche, de Idrissa Gana Guèye au milieu de terrain et Habib Diallo sur le front de l'attaque, les Lions ont d'entrée eu du mal à asseoir le jeu et de prendre la mesure d'un adversaire rwandais.

Sadio Mané et ses coéquipiers butent d'entrée face une organisation ultra défensive. Ismaïla Sarr et Sadio Mané peinent à contourner et à percer le rideau défensif du Rwanda. En multipliant déchets techniques et passes approximatives, les Lions auront beaucoup de mal à contourner le bloc bas et cette défense bien regroupée des "Amavubi".

Les rares occasions franches seront toutefois mises à l'actif de Sadio Mané qui rate le cadre avec cette tête à la 11e minute. Mais encore ce tir de Pape Matar Sarr du reste mal-cadré à la 14e minute ou celui qu'il tente encore à la 35e minute. Poussé par le public, le Sénégal tardera à palier l'indigence offensive dans son jeu. Les Lions sont à la peine et accéderont à la pause avec un seul tir cadré. Les "Amavubi" vont même prendre confiance et s'offrir quelques bonnes séquences en attaque. Dominateurs dans le jeu, les Lions tentent de hausser le rythme au début de la deuxième mi-temps mais l'efficacité ne sera pas au rendez-vous.

Le sélectionneur Aliou Cissé en profite pour apporter du sang neuf et donner plus d'allant en attaque avec la rentrée de Saliou Cissé à la place de Fodé Ballo Touré sur le côté gauche de la défense (61e minutes) et de Keita Baldé à la place de Pape Matar Sarr. Il effectue également un double changement avec les rentrées de l'attaquant Famara Diédhiou à la place d'un Habib Diallo et de Pape Guèye à celle de Nampalys Mendy (70e).

Le défenseur Pape Abdou Cissé va également suppléer en défense Youssouph Sabaly (76e). Coaching gagnant d'Aliou Cissé, puisque les Lions parviendront à trouver la faille à la dernière minute du match à un moment inespéré. La lumière est encore venue de son leader technique Sadio Mané avec cette passe lobée à Saliou Cissé à l'entrée de la surface. Le défenseur latéral est accroché irrégulièrement en pleine surface. L'arbitre de la partie n'hésite pas à désigner le point de penalty. Sadio Mané qui se charge d'exécuter la sentence ne tremble pas. C'est la délivrance. Il frappe en force et permet au Sénégal de sortir du guêpier rwandais. Avec six points au compteur, les Lions assurent l'essentiel, tiennent leur rang et confortent à l'issue de la deuxième journée leur première place dans le groupe L des éliminatoires de la CAN.