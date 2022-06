Afrique: Concours ABH 2022 - Hausse du nombre de candidatures, date limite repoussée au 20 juin

Madagascar devrait améliorer sa performance cette année, dans le cadre du concours d'entrepreneuriat Africa's Business Heroes (ABH). Les entrepreneurs les plus performants auront la chance d'accéder à une subvention de 1,5 millions de dollars.

Madagascar était représenté dans le top-40 du concours ABH 2021. Cette année, les start uppers représentant la Grande-île devraient améliorer leur performance. Dans un communiqué diffusé hier, les organisateurs du concours ont cité sept pays sous représentés au concours. Pour cette fois, Madagascar n'y figure pas. En outre, la date limite de dépôt de candidatures est repoussée jusqu'au 20 juin 2020, compte tenu du vif intérêt manifesté sur le continent. " L'ABH Prize Competition, un programme philanthropique élaboré par la Fondation Jack Ma pour mettre en lumière et soutenir les entrepreneurs africains, annonce qu'elle prolonge la date limite de candidature jusqu'au 20 juin pour le concours de cette année.

Les entrepreneurs africains dirigeant une entreprise en Afrique auront jusqu'au 20 juin pour s'inscrire au concours 2022 et avoir une chance d'accéder à une formation, à un mentorat et à une part de subvention à hauteur de 1,5 million de dollars ", ont-ils indiqué. D'après leurs dires, la prolongation accordée pour les inscriptions vise à donner une chance aux candidats potentiels qui n'ont pas encore déposé leur candidature et permettra également aux participants de compléter leur dossier.

Représentations. D'après les informations, l'ABH 2022 a déjà reçu des candidatures provenant de l'ensemble des 54 pays d'Afrique. Les femmes sont également bien représentées, constituant plus de 30% des candidatures fermes. " L'ABH s'est engagée en tant qu'initiative panafricaine totalement inclusive et il est encourageant de constater la réponse massive des entrepreneurs de toute l'Afrique cette année.

Dans l'édition 2022, nous souhaitons une bonne représentation de tous les pays et régions d'Afrique et une véritable diversification des finalistes. Nous encourageons tous les entrepreneurs talentueux et motivés des pays sous-représentés à saisir cette opportunité pour raconter leur histoire et développer leur entreprise ", a indiqué Zahra Baitie-Boateng, responsable des partenariats et des programmes de l'ABH.

Engagements. Par ailleurs, l'ABH appelle les capital-risqueurs, investisseurs, entreprises et ONG du monde entier à rejoindre le concours 2022 en tant que juges. Selon les explications, les juges de l'ABH occupent une position unique pour contribuer positivement au développement des startups, entrepreneurs et petites entreprises africaines de talent. Les juges seront reconnus à la fois pour eux-mêmes et pour les entités qu'ils représentent ; ils obtiendront également un accès à la communauté ABH qui compte plus de 75 000 investisseurs, partenaires et entrepreneurs.