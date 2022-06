Madagascar: Caravane médicale - Cap sur la Côte Est

Le top départ de la quatrième caravane médicale a été donné, hier, par la Première dame et présidente de l'association Fitia, Mialy Rajoelina en compagnie des ministres de la Santé, le Pr Zely Arivelo Randriamanantany et de la Population, Soafilira Princia à Iavoloha.

Cette caravane a porté ses fruits pour les régions qu'elle a déjà sillonnées lors des trois précédents voyages. " Nous revoilà de nouveau réunis pour cette caravane de la santé car nous avons constaté qu'elle a été utile pour la population. Cette caravane contribue à l'accès aux soins adéquats pour tous, pour toutes les catégories sociales et permet de lutter contre tout type de violences ", a fait savoir Mialy Rajoelina.

La caravane sillonnera la partie Est de la région Analamanga jusqu'à Manjakandriana avant de mettre le cap sur Brickaville, Foulpointe, jusqu'à Mahambo. Les patients auront droit à des examens mammographiques et de radiographie gratuits, ce qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Des tests de dépistages du VIH, de la Covid-19, du cancer du col de l'utérus, des soins bucco-dentaires et surtout la question de la santé mère-enfant seront aussi au programme lors de cette caravane qui va parcourir les régions Analamanga, Atsinanana et Analanjirofo.

L'objectif de cette opération organisée par l'association Fitia en partenariat avec les ministères de la Santé, de la Population, de l'OMS et des organismes onusiens est d'assurer l'accès aux soins médicaux des ménages dans les zones reculées, plus particulièrement les personnes les plus vulnérables. Ce sera aussi une occasion pour les responsables de sensibiliser les gens sur la santé en général et le planning familial en particulier.