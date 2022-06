Afrique du Nord: Signature d'un mémorandum entre l'OAI et une entreprise italienne pour localiser la technologie de l'industrie de défense

Le chef de l'Organisation arabe pour l'industrialisation (OAI), le général Abdel Moneim Al-Terras, a souligné lundi l'importance de la coopération et du partenariat avec l'expertise mondiale, dans la mise en œuvre des directives du président Abdel Fattah Al-Sissi à l'OAI concernant l'importance de localiser la technologie et d'augmenter les proportions de la composante locale dans les industries de défense.

Ces propos ont été tenus lors de la signature d'un protocole d'accord entre l'OAI et la société internationale italienne "Rheinmetall Italia".

Al-Terras a salué l'expertise de la société Rheinmetall Italia, exprimant l'aspiration de l'Organisation arabe pour l'industrialisation à renforcer les domaines de coopération conjointe dans le domaine des industries de défense.

Il a ajouté que les domaines de coopération comprennent la formation de cadres humains selon les derniers systèmes de formation numériques modernes dans les industries de défense avancées.

Pour sa part, Alessandro Ercolani, PDG de la société Rheinmetall Italia, a salué l'expertise de l'OAI et ses capacités humaines et technologiques grace à des méthodes scientifiques, afin d'atteindre les taux les plus élevés de fabrication locale conformément aux systèmes internationaux les plus élevés dans le domaine des industries de défense.

Il a de meme souligné que le marché égyptien est vaste et prometteur et revêtait une importance stratégique pour la région arabe et africaine.