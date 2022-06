Madagascar: Gasy Vibration - Quatre grosses pointures de l'Océan Indien à Toulouse

Quatre artistes dont trois Malgaches et un Mahorais sillonnent l'Hexagone depuis le 4 juin. La tournée touchera à sa fin le 25 juin prochain. Mk-Di, D-Lain, Wendy Cathalina et Meiitod se partageront la même scène. Ce vendredi 10 juin 2022, ils débarqueront à Toulouse pour rendre visite à la diaspora malgache.

MK-Di, un chanteur malgache résidant en France, fait partie de cette jeunesse à deux cultures. Cette semaine, il a sorti le single Tano ny azo, qui a fait l'effet d'une bombe. Des vidéos TikTok et des dance cover étaient dédiés à l'auteur trois jours après la sortie du titre. Né à Antsiranana, une ville fief du métissage culturel bouillonnant, le jeune artiste était au début footballeur. Jongleur de ballon, il a été repéré par un club de la ville. Ensuite, à chaque événement, il enchaînait des spectacles.

Entre étude et football, le jeune homme a su organiser son agenda pour qu'il n'y ait pas d'enchevêtrement de programme. Entre-temps, il se fait des amis freestyleurs de quartier. Il les accompagne au studio. Un jour, ces amis l'obligent à faire un refrain, c'est là que le talent de MK-Di se révèle, sa voix mélodieuse impressionne le moniteur de studio. Cependant, le futur artiste n'a pas fait attention aux remarques de ses camarades.

Quant à D-lain, bénéficiant d'une solide formation musicale et d'expériences artistiques variées et complémentaires, il offre de la bonne musique à ses inconditionnels afin que ceux-ci puissent danser lors des fêtes. Outre sa voix mélodieuse et authentique, l'artiste malgache transporte ses fans dans un monde paisible. En effet, son répertoire comprend les plus belles chansons jamais enregistrées et les plus touchantes mélodies.

Wendy Cathalina, l'Ariana Grande de la Sofia, est au sommet de son art. Et elle a toute la jeunesse devant elle. La chanteuse est devenue la nouvelle sensation de la musique urbaine grâce à sa voix, son attitude et sa personnalité attachante. Malgré son jeune âge, elle mêle la " trop-fusion " aux musiques malgaches et surprend par sa maturité. En effet, il y a deux jours, elle a sorti un morceau, intitulé " Diso calcul". Une chanson où elle avoue sa déception amoureuse.

Meiitod sera là également ! Entre R&B et Soul, l'auteur de " Again" a commencé à se faire entendre en 2018. Monsieur est prêcheur d'amour. Il soigne les cœurs pleins de chagrin. Évidemment que les pépites de 15 ans l'ont dans leur playlist, au bord de la mer dans les bras de leur "crush". Alors tout le monde sera satisfait. La diaspora sera sûrement mobilisée car cela fait deux ans que ses artistes préférés ne sont pas venus leur rendre visite à cause de la pandémie.