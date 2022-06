Afrique: Tennis - U16 - Ravaka et Miotisoa, sacrées vice-championnes d'Afrique en double

Les bons résultats se suivent pour les jeunes raquettes malgaches engagées sur les compétitions tennistiques sur la scène africaine. À Sousse, en Tunisie, aux Championnats d'Afrique U16, la paire formée par Ravaka Noémie Ramanantoanina et Miotisoa Rasendra a été sacrée vice-championne en double.

Elles ont échoué en finale face aux Marocaines Mal El Allami et Hadad Sofia en deux sets, 6/1 et 6/4. Les protégées de Harivony Andrianafetra n'ont pas démérité et se sont illustrées sur les 8 pays engagés à savoir le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, l'Algérie, la Libye, le Ghana, les Seychelles et Madagascar. Dans leur aventure africaine, Ravaka et Miotisoa ont éliminé les Tunisiennes Nadine Abid et Meriem Ben Ezzedine en 0/6-6/0 et 10/3.

En demi-finales, elles ont pris le dessus sur Kenza et Tracy en deux sets, 6/2 et 6/2. Ravaka, pensionnaire du club Antema à Avatr'Antanimora sous l'égide de Harivony, a débuté le tennis à l'âge de 6 ans. Miotisoa évolue maintenant au Guts Tennis Academy en Afrique du Sud. Ce titre de vice-champion d'Afrique en double augure de bonne chose pour la petite balle jaune malgache.