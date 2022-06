Madagascar: Princio - Un grand concert vers mi-juillet

L'artiste réside désormais à l'étranger mais revient par contre très souvent à Madagascar. Son agenda s'annonce d'ailleurs très chargé durant son séjour actuel. Cette fin de semaine déjà, l'artiste à la guitare se produira sur scène à Analavory, dans la région d'Itasy.

Mais ce n'est pas tout, son équipe et lui sont actuellement en pleine préparation d'un grand concert, prévu se dérouler dans un peu plus d'un mois, vers la mi-juillet à Antsahamanitra.

A la question de savoir si un 4è album est en route, l'artiste s'est confié sur le fait que la production d'album en DVD ou en CD à Madagascar soit en quelque sorte " dépassé de mode ". La majorité du public ne possède même plus de lecteur pour lire ces supports, explique-t-il. Distribuer l'album via une " clé usb ", un des supports les plus usités actuellement, est totalement exclu puisque l'album sera facilement accessible aux pirates. Princio annonce donc qu'il va uniquement sortir des singles au gré de son inspiration.

On sait déjà, cependant, que deux singles sortiront cette année. Le premier sortira très bientôt. Le chanteur souligne que les nouveaux titres qu'il sortira seront un peu plus différents et moins crus en comparaison à tous ses anciens tubes. " C'est peut-être lié à l'âge qui avance" confie-t-il à ce sujet. Il n'a cependant rien perdu de sa verve. Le public aura donc très bientôt de ses nouvelles.