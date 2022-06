Sénégal/Rwanda: "On doit encore travailler l'efficacité devant les buts", Aliou Cissé, sélectionneur des Lions

Le Sénégal n'a fait qu'une bouffée du Bénin battu (3-1) lors de la première journée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations (Côte d'Ivoire 2023).

Un triplé de Sadio Mané qui efface des tablettes le record de Henri Camara (31 buts). Toutefois, si Aliou Cissé salue la performance XXL de ses poulains, le sélectionneur des Lions demande à ses attaquants de s'appliquer davantage afin de faire preuve d'efficacité devant les buts. Quelques morceaux lors de sa conférence de presse samedi, au stade Me Abdoulaye Wade.

"Nous sommes satisfaits du résultat, parce qu'il est toujours important de rentrer dans une phase éliminatoires avec une victoire. C'est très important pour la morale et la confiance. Ce sont ce genre de matchs qui sont difficiles à négocier, des rencontres de fin de saison. Les joueurs arrivent, fatigués. On aurait pu être beaucoup plus efficaces devant le but. Maintenant, il faut récupérer et préparer le prochain match.

Le repositionnement de Sadio Mané

La rénovation Sadio Mané devant, ce n'est pas Liverpool. C'est nous et vous pouvez-nous l'accorder. C'est comme Idrissa Gana Guèye dans un 4-3-3 en dehors de la sentinelle. Il joue maintenant comme relayeur. Donc, c'est avec nous, en toute modestie, que leurs clubs se sont inspirés. Ça veut nous dire que nous essayons de mettre nos joueurs dans un système qui leur convient pour sortir tous leurs talents.

Il y a quelques années, le débat était posé sur le positionnement de Sadio Mané. Aujourd'hui, le temps nous a montré que ce n'était pas un débat, parce que c'est un grand joueur capable de jouer excentré gauche, droit, attaquant de pointe... Je suis très heureux pour lui, de son implication, son professionnalisme et de son patriotisme, mais aussi féliciter l'ensemble du groupe.

Sadio "ne vit que le football"

C'est sa motivation, son professionnalisme, le travail qu'il fournit tous les jours, mois après mois, année après année. Le gars ne vit que le football, c'est sa passion, c'est ce qu'il aime, il se donne les possibilités d'être performant. C'est un exemple pour toute la jeunesse qui veut jouer au football, de comprendre que le haut niveau demande des sacrifices, quand on y est c'est le football, le terrain, la maison, manger, dormir... , c'est comme ça pendant 20 ans.

Aujourd'hui, Sadio le montre. Pour tous les garçons qui viennent en équipe nationale, quand vous voyez un Sadio Mané donner le tempo contre le Cap-Vert et mettre la tête là où peut-être 9 joueurs sur 10 ne le ferait pas. Sadio peut influer sur tous les joueurs qui sont autour de lui. C'est très bien que le Sénégal ait un garçon comme ça. Footballistiquement, il est fort. C'est ce qui se fait de mieux dans le monde. C'est quelqu'un d'exceptionnel, il met en avant l'équipe.

C'est un véritable patriote. Jouer une finale de Champions League, quelques jours après tu reviens pour jouer avec ton équipe nationale. Il y a certains joueurs, si tu les demandes, ils te diront qu'ils sont fatigués. Dès qu'il est arrivé, il m'a dit : "écoutez, coach, je suis ok, je peux jouer. C'est magnifique d'avoir un état d'esprit pareil dans notre équipe. Je prie pour lui et pour tous les joueurs, parce que quand il est en bonne santé, notre équipe devient compétitive.

Système de jeu amélioré

C'est vrai que durant la Coupe d'Afrique, on évoluait dans un 4-3-3, mais avant d'aller au Cameroun, on a utilisé plusieurs fois ce 4-4-2 dans les éliminatoires de Coupe d'Afrique et de Coupe du monde. On est capable de commencer par un 4-4-2 et terminer par un 4-3-3. L'essentiel est que les animations se fassent et que les joueurs comprennent ce qu'on attend d'eux.

Le match retour au Bénin

Le match retour au Bénin, c'est encore très loin. Notre prochain match, c'est le Rwanda. On sait que c'est difficile de se déplacer là-bas. Nous connaissons l'Afrique, nous savons que c'est difficile de voyager. Mais comme j'ai l'habitude de dire, on a bourlingué sur le continent africain. On a évolué partout. Notre philosophie, c'est de jouer les matchs les uns après les autres. Donc, nous avons l'expérience pour briller dans n'importe quelle pelouse d'Afrique et dans le monde.

Gana Guèye et Cheikhou Kouyaté sur le banc ?

Chaque entraîneur a ses sensations. Ma lecture du jeu, était de changer, c'est ce qu'on a fait. C'est vrai qu'on a pris un but au moment où on jouait à 11 contre 10, mais cela n'a rien à voir avec les changements. Les garçons qui sont entrés, à savoir Ballo (Fodé Ballo-Touré), Cheikhou (Cheikhou Kouyaté), Gana (Idrissa Gana Guèye) ou Ilimane (Ndiaye), se sont bien comportés. Je suis satisfait de leurs entrées. Donc, il n'y a rien à expliquer sur les changements. On avait besoin de changer le milieu, parce que Pape Alassane était moins tranchant, il avait tout donné. On a également décidé de sortir Saliou Ciss pour donner plus de temps de jeu à Ballo-Touré. Sortir Boulaye Dia et faire entrer Ilimane Ndiaye, c'est une cohérence. Donc, je ne vois pas du tout le problème.

Pape Matar Sarr en terrain conquis

Il a fait un très, très bon match. Excentré droit, capable de jouer à l'intérieur, j'ai beaucoup aimé sa mobilité, sa complémentarité avec Youssouf Sabaly. Avec Pape Matar, on a trouvé des combinaisons intéressantes sur le côté droit.

La prestation du milieu

Nous avons de très bons joueurs, Pape Guèye, Nampalys Mendy, Irissa Gana Guèye, Moustapha Name... C'est bon pour l'équipe. Nous allons dans des compétitions très compliquées où il y aura des blessés ou des suspendus en cours de route. Le plus important c'est d'avoir une équipe compétitive. Dans l'ensemble, le milieu Pape Guèye, Nampalys et Matar Sarr était intéressant. On a trouvé de la fluidité.

Sadio Mané, le seul qui marque... et les autres

L'analyse que je peux faire sur ce match est notre manque d'efficacité, malgré, les trois buts marqués. On s'est créés pas mal d'opportunités. C'était le cas contre l'Égypte. Il est important de finir les actions. En football, si vous voulez gagner, il faut marquer. Nous avons de bons attaquants, il suffit juste qu'ils se concentrent pour marquer beaucoup de buts.

Quid d'Ilimane Ndiaye ?

Je suis satisfait de son match, également très content pour lui. Il était très heureux d'être ici. Il avait les yeux gros durant toute la semaine. Il se demandait où il était. C'est un garçon qui a de la qualité. Le fait d'avoir du temps de jeu, ça lui fera du boom au cœur. Il a une bonne mentalité, on va continuer à le suivre.