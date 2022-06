Afrique: Éliminatoire CAN 2023 Rwanda-Sénégal (0-1) - Les Lions reconnaissent tous un match difficile

Sadio Mané, attaquant : " C'était un match très difficile "

"C'était un match très difficile, mais le plus important, ce sont les trois points. On avait en face de nous une équipe agressive, disciplinée. 136ème au classement FIFA ? Ça ne se voit pas. On a poussé jusqu'au bout, finalement on a été récompensés. Dans l'ensemble, on a fait ce qu'il fallait. On savait que ce serait un match très difficile. On a souffert, mais on a gagné. On ne retiendra que la victoire".

Kalidou Koulibaly, capitaine : " On savait que ça va être difficile "

"On savait que ça va être difficile. Chaque équipe qui rencontre le Sénégal veut réaliser l'exploit. On a montré des ressources. On y a cru jusqu'au bout. Et, marquer ce but à la dernière minute, ça rend la victoire plus belle. Les matchs ne sont jamais gagnés d'avance, surtout face à une équipe qui a tout fermé. Ils étaient bien regroupes derrière. On voulait faire carton plein à la maison, on l'a fait, le public est content. C'était une bonne soirée. C'était bien de démarrer par six points. On a prouvé qu'on est une très bonne équipe. Moi quitter Naples ? Je n'ai pas envie de parler de ça. Je suis fatigué, j'ai envie d'aller en vacances. Je reste ici au Sénégal. Je vais essayer de profiter de l'environnement du pays, il y a ma famille qui est ici. Je veux visiter quelques endroits du pays".

Nampalys Mendy milieu des Lions : " Ils se sont bien défendus "

"Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire qu'on a pris très au sérieux. Ils se sont bien défendus, mais on a pris les trois points, même si c'est dans la difficulté. Il y avait un peu de fatigue, parce qu'on a joué trois jours avant contre le Bénin. Même si la manière n'y était pas, il y avait l'état d'esprit. On voulait démarrer par deux victoires devant notre public, on l'a fait".

Saliou Ciss, défenseur : " J'avoue que c'était difficile pour tout le monde "

"J'avoue que c'était difficile pour tout le monde. Le Rwanda était venu pour chercher un résultat positif. Ils se sont bien défendus. Nous aussi, on l'a cru jusqu'au bout. Il faut savoir que tous les matchs sont difficiles. Ce n'est pas encore fini, il va falloir garder cette concentration et cette sérénité pour les prochaines échéances. À un moment donné le coach a insisté pour qu'il y a est du surnombre devant. Ce qui a décanté la situation. L'objectif, c'était de gagner nos deux premiers matchs. Maintenant, on peut aller en vacances tranquille".

Cheikhou Kouyaté, milieu de terrain : " c'était difficile pour nous "

"Il comprendre qu'aujourd'hui (hier), c'était difficile pour nous. Il y avait une équipe très organisée qui était venue pour chercher un match nul. Le plus important c'était de s'imposer. Il y a deux, trois ans, on n'aurait pas gagné ces genres de match. Cette victoire nous fait du bien. En tant que champions d'Afrique, on est toujours attendus au tournant. Il nous faut du mental pour continuer à gagner".