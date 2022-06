Cote d'Ivoire: Paiement prime Covid-Banque mondiale - Plus de 359 agents de santé réclament leur argent

Des agents de santé crient à l'injustice et demandent le paiement de leur prime.

Le collectif des fonctionnaires et agents de santé de l'Institut National d'Hygiène Publique (Inhp) ont animé une conférence de presse, le dimanche 05 juin 2022 dans une école à Abidjan Koumassi-Terminus 05 pour réclamer leur prime Covid-Banque Mondiale impayée depuis septembre 2020.

Selon le porte-parole du collectif des fonctionnaires et agents de santé de l'Institut national d'hygiène publique, Henock Memel, depuis septembre 2020, cette prime de risque Covid Banque Mondiale n'est plus versée aux ayant-droits. " Nous réclamons 18 mois pour certains et 21 mois pour d'autres de prime de risque Covid-19 de la Banque Mondiale depuis septembre 2020 à mars 2022 d'une valeur de six millions trois cent mille francs Cfa (6.300.000 f Cfa) pour certains et plus pour d'autres ", a-t-il décrié.

Puis de préciser que ce sont 266 personnels de 13 antennes et postes frontaliers et 93 personnes de la direction de l'institut national d'hygiène publique de Treichville soit 359 personnes au total concernés par le problème de prime impayée.

" Cette conférence de presse est tenue pour prendre à témoin l'opinion nationale et internationale afin de dénoncer cette injustice quand on sait que plusieurs parmi nous ont contracté le virus de la Covid. Nous invitons le président de la république, Alassane Ouattara et le ministre de la santé que nous comptons sur leur bonne volonté et leur bon sens en vue de régler dans un bref délai cette situation qui fait que perdurer ", a-t-il interpellé.

Le DG aurait-il usé de sa suprématie pour éteindre l'affaire ?

Henock Memel a expliqué qu'au cours d'une rencontre, le directeur général de l'Inhp, Pr. Bénié Bi Vroh Joseph a contacté Gouandi Georgina de la Banque Mondiale

qui aurait confirmé le traitement de la liste de ceux de l'hygiène et désinfection. " Madame Gouandi Georgina de la Banque Mondiale a confirmé le traitement de la liste de ceux de l'hygiène et désinfection et le paiement des primes au titre de l'année 2021.

Le DG a avancé le même jour, un règlement dans un délai de deux semaines avec échéance le 28 avril 2022. Malheureusement, ce délai n'a pas été respecté ", a-t-il regretté.

Une grève des agents de désinfection se dessine à l'horizon

Par ailleurs, Henock Memel a confié que si rien n'est fait pour résoudre ce problème qui perdure depuis septembre 2020, ils pourraient dégager l'environnement

sanitaire par une cessation de toute activité liée à la Covid-19. " Nous nous réservons le droit d'interrompre toute activité liée à la Covid-19 si rien n'est fait dans un délai de 72 heures à compter du mardi 7 juin 2022 ", a-t-il prévenu.