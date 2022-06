Sénégal: Heifer International Sénégal soutient les porteurs de projets innovants pour l'Agriculture, l'élevage et la pêche.

communiqué de presse

« Réinventer l’avenir de l’Agriculture au Sénégal et en Afrique »

Heifer Sénégal organise un point de presse qui se tiendra le vendredi 10 juin à l’hôtel Ndjambour à partir de 10 heures. Il s’agira de présenter au grand public la deuxième édition du concours AYUTE, l’acronyme de « Agriculture – Youth – Technology », en plus d’un exposé sur les grandes contributions de Heifer International le développement de l’Agriculture au Sénégal.

AYUTE AFRICA CHALLENGE - SENEGAL est un concours national initié par l’ONGI Heifer International Sénégal, pour récompenser les jeunes génies de l’agri-tech porteurs de projets innovateurs pour l’Agriculture au Sénégal.

Malgré les énormes potentialités du secteur, les défis restent encore considérables. Depuis 2007, Heifer International Sénégal est en première ligne auprès des acteurs de l’Agriculture et du gouvernement, mettant en place de nombreuses initiatives pour renforcer la croissance autour des secteurs agriculture – élevage – pêche.

En 2021, le bureau régional de Heifer International pour l'Afrique a ordonné l'étude intitulée « l'avenir de l'agriculture africaine - une évaluation du rôle des jeunes et de la technologie », dont un des objectifs était de comprendre l'innovation technologique dans l'agriculture, son taux d'adoption, les obstacles à l'entrée, l'évolutivité et l'impact potentiel sur le développement de l'agriculture sur le continent.

L’étude a monté que « l'adoption des technologies agricoles est faible dans les pays étudiés : seuls 23 % des jeunes engagés dans l'agriculture utilisent une forme quelconque de technologie agricole ».

Pour plus d’inclusion des jeunes et des femmes dans le développement de l’agri-tech, le Directeur National de Heifer International, monsieur Abdoul Karim Guèye, appelle la jeunesse à jouer son rôle important dans le développement de l’Agriculture en « libérant son esprit créatif » :

« L’Agriculture au Sénégal et en Afrique a besoin de la force et de l’esprit créatif des jeunes. Nous avons constaté leur potentiel énorme et avons lancé cette compétition AYUTE CHALLENGE SENEGAL pour permettre à ces génies de l’Agri-tech de lancer le renouveau de l’Agriculture au Sénégal »

Préparant l’organisation du concours national, Heifer Sénégal a effectué une campagne nationale d’information auprès des porteurs de projets issus des incubateurs universitaires établis à Thiès (ENSA), Ziguinchor (Université Assane Seck) et Saint-Louis (Université Gaston berger), pour permettre une grande participation des jeunes initiateurs de projets à la compétition.

Une récompense d’une valeur de 12.500.000 FCFA sera versée aux lauréats de la compétition, qui aura lieu le 21 juin 2022, date de l’évènement AYUTE AFRICA CHALLENGE – SENEGAL, à la Place du Souvenir à Dakar, à partir de 9h.

À propos de Heifer International :

L'ONG Heifer International a été fondée en 1944 aux États-Unis. Son action humaniste s'inscrit essentiellement dans la lutte contre la faim, la pauvreté, la malnutrition, à l'amélioration des conditions de vie des ménages ruraux. En tant que leader reconnu parmi les organisations de développement, son modèle intégré de productions animales et végétales a aidé plus de 31 millions de familles, soit plus de 155 millions de personnes dans plus de 125 pays à atteindre des moyens de subsistance durables. Son travail auprès des petits exploitants agricoles, dont la majorité sont des femmes, favorise la productivité agricole, assure la sécurité alimentaire et financière et protège la biodiversité et l’environnement.

À l'horizon 2030, l’objectif fixé est d’accompagner 200.000 ménages dans les domaines ciblés de l'agro-business, de l'élevage des petits ruminants et de la volaille, de l'innovation agro-technologique et aussi de l’accès à l'eau. Cela, en droite ligne de la Nouvelle Orientation de la politique de Heifer International datant de 2019 et orientée vers les « Signatures Programmes » ciblant les meilleures opportunités de chaînes de valeurs porteuses pour les petits producteurs.

Dans toute l’Afrique, près de 600 000 familles ont bénéficié de programmes de Heifer qui mettent l’accent sur la construction de chaînes de valeur rurales grâce à des programmes qui intègrent la génération de revenus et d’actifs productifs, la sécurité alimentaire et la nutrition, la protection de l’environnement, l’autonomisation des femmes et la création de capital social. Heifer donne la priorité aux familles de petits producteurs agricoles en leur assurant l’accès à des ressources productives (bétail et semences) et en renforçant leurs capacités grâce à des formations visant à élever les entreprises agricoles à se formaliser sur les marchés commerciaux avec des produits agricoles et d’élevage.

À propos de Heifer International Sénégal :

L'Ong, présente au Sénégal depuis 2007 – le seul pays francophone dans les pays choisis en Afrique -, à participé qualitativement à la lutte contre la faim. Reconnu officiellement par le gouvernement du Sénégal en 2009, l’ONG acquiert son autonomie l’année suivante avec le recrutement de son premier Directeur national et l’élaboration de son premier plan stratégique (2010 -2015). Selon son Rapport annuel 2019, entre 2008 et 2019, Heifer International Sénégal à soutenu 37.674 ménages. Contribuant ainsi au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à l’autosuffisance et à l’augmentation des revenus. Le travail de Heifer International est adossé aux deux premiers objectifs de développement durable des Nations Unies : lutte contre la pauvreté et éradication de la faim d'ici 2030. Son crédo : Éliminer la faim, Renforcer les communautés et Construire l'avenir.

Différents projets dans plusieurs régions du pays sont déjà exécutés ou sont en cours :

Projet Flamme Bleue Sénégal : 1496 familles impactées dans les régions de Thiès, Louga et Saint-Louis ; en partenariat avec le Programme national de biogaz domestique du Sénégal (PNB-SN). L’objectif est de réduire la consommation en bois de chauffe, de remplacer les engrais chimiques par du bioeffluent et d’augmenter les revenus à travers le maraîchage, les grandes cultures, la transformation du lait et l’élevage.

Initiative des Maires pour l’autosuffisance en moutons (IMAM) : 1688 familles impactées dans les régions de Thiès, Kaffrine, Kaolack, Fatick et Dakar (novembre 2016 – octobre 2018). Le but : contribuer au Programme national d’autosuffisance en moutons du ministère de l’Élevage et des productions animales, visant l’augmentation du nombre de moutons produits au Sénégal et la réduction du nombre de moutons importés pour la Tabaski ;

Projet d’accélération centré sur la nutrition (NuCAP) est un projet de cinq ans axés sur l’augmentation des revenus, la nutrition et la sécurité alimentaire. Le projet vise à accroître la production agricole et animale de 20,000 petits producteurs à travers les chaînes de va­leur des porcs, des volailles locales, des petits ruminants, des cultures et du jardinage avec une approche de développement des marchés.

Le projet a atteint 19 016 ménages (représen­té par 4 065 (21 %) hommes et 14 951 (79 %) femmes) dans 752 groupes d’entre aide (200 en placement originel et 552 en passage du don). Il y a 21 coopératives dans le projet à ce jour.

Projet de renforcement de la résilience face aux chocs d’insécurité alimentaire et nutritionnelle – Régions de Diourbel, Louga et Kaolack

Les principaux participants ciblés par le projet sont les ménages dont les ressources sont limitées et qui sont engagés dans l’agriculture comme stratégie de subsistance. Ces ménages doivent avoir à leur sein des femmes en âge de procréer, des femmes enceintes et allaitantes, des femmes vulnérables avec des enfants de moins de 5 ans, des enfants de 0 à 10 ans, des femmes d’affaires devenues des entrepreneurs sociaux et des leaders communautaires. Dans sa globalité, le projet aidera 34 125 personnes par le biais de formations et les aidera à acquérir des actifs productifs. L’objectif du projet est de contribuer à l’amélioration durable des moyens de subsistance de 2 500 ménages dans 25 communes des régions de Kaolack, Louga et Diourbel. Il s’agit d’un projet gouvernemental avec de nombreuses composantes. L’intervention de Heifer s’inscrit dans la composante 2 pour une durée de deux ans. Heifer met l’accent sur l’amélioration des technologies pour l’élevage. Le projet travaille actuellement avec 2 435 familles dans les chaînes de valeur moutons, chèvres et volailles locales.

Projet d’exploration sur les multiples usages d’eau dans le Sahel: 3500 familles impactées dans la région de Matam. Objectif : assurer à 3500 personnes des communautés de Vélingara Ferlo et Younouféré du département de Ranérou un accès à l’eau potable et de qualité tout au long de l’année pour la santé, l’environnement, les activités génératrices de revenus ; L’eau est destinée à la consommation humaine, animale et la production agricole.

Approvisionnement des cantines scolaires en protéines animales : 1559 familles impactées dans la région de Matam (avec le Programme Alimentaire Mondial). Objectif : contribuer au renforcement des cantines scolaires assistées par le PAM en assurant un accès régulier aux protéines animales (œufs et viande blanche) à 1640 élèves (dans environ 1000 ménages) dans 5 écoles du département de Matam. Initialement prévu pour une durée de six mois, il s’est finalement exécuté en neuf mois (septembre 2018 – juin 2019 ;

Amélioration durable des sols, des pâturages et des moyens d’existence des ménages du Ranch de Dolly : 1325 familles impactées dans la région de Louga (en partenariat avec l’Institut Savory). Objectif : appuyer 1325 ménages d’agriculteurs et d’éleveurs pour augmenter leurs revenus et améliorer leurs conditions de vie en restaurant les sols et pâturages du Ranch de Dolly.

Programme de Renforcement de la Nutrition / KAYRA : Le Programme de Renforcement de la Nutrition (PRN), mis en œuvre à travers les districts du pays depuis plusieurs années contribue pleinement à l’atteinte des objectifs fixés par le Gouvernement du Sénégal en matière de Nutrition. Dans le département de Bounkiling, ce programme, communément appelé « KAYRA » qui signifie en langue mandingue bonheur, prospérité est mis en œuvre dans 14 communes. L’objectif est de contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité à travers la prévention et la prise en charge de la malnutrition auprès 10 000 ménages à Bounkiling.

Projet de résilience climatique au changement climatique : Ce projet derésilience climatique a pour objectif de renforcer 50 000 familles en leur donnant accès à des informations météorologique accompagnées d’intrants agricoles (semences, engrais)

(Source : Rapport annuel 2019 Sénégal / Heifer International)