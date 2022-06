Madagascar: " Ma thèse en 180 secondes " - Rendez-vous pour la finale demain à l'IFM

Dix-huit finalistes participeront à la finale de "ma thèse en 180 secondes" demain à l'IFM Analakely. Le lauréat participera à la finale internationale qui se tiendra à Montréal le 6 octobre prochain.

Comme chaque année, l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES) représentée par le Service de coopération et d'action culturelle de l'Ambassade de France, organisent le concours " Ma Thèse en 180 secondes " à Madagascar. La finale nationale de ce concours se tiendra demain à 14h sur la scène de l'Institut Français de Madagascar (IFM) Analakely. Ce concours international lance un défi aux doctorant(e)s malagasy : faire comprendre en termes simples, à un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en trois minutes chrono. Il faudra être clair, ludique, concis et néanmoins convaincant.

Montréal. Le concours offre une occasion unique aux participants de parfaire leurs aptitudes en communication, tout en leur donnant la possibilité de diffuser leur recherche dans l'espace public. Les 18 finalistes seront, non seulement confrontés directement au jury, mais également au public qui, à l'aide d'un vote, pourra juger et sélectionner son ou sa favorite. Les lauréats nationaux, des 25 pays francophones en lice pour la finale internationale, se retrouveront le 6 octobre 2022 à Montréal, Canada. Un défi mais aussi un moment de rencontre et de partage pour ces jeunes chercheurs du monde entier.