Afrique: Trafic de drogue - Deux Africains, deux Chinois et six Malgaches arrêtés

Dix individus dont deux Africains, deux Chinois et six Malgaches ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Ils sont suspectés de participer à un trafic de produits stupéfiants dans la capitale.

La surveillance menée par les forces de l'ordre en milieu de journée a permis leur arrestation aux alentours des 67ha, Ivandry et Mandroseza. Les forces de l'ordre ont remarqué ces individus suspects et les ont contrôlés. Il a été découvert sur eux un sachet contenant 250 g de cocaïne et deux autres sachets remplis de 500 g de poudre blanche non identifiée, plusieurs accessoires pour prendre de la drogue, un sachet de corail noir de 4,3 kg et sept cartons d'hippocampe de 110 kg.

Ces hommes ont rapidement été menottés et emmenés au poste de police pour être enquêtés. Pour l'heure, les forces de l'ordre n'ont pas affirmé que ces hommes pourraient être impliqués dans les affaires d'enlèvements de jeunes filles qui secouent la capitale ces derniers temps. Dispositif de sécurité. Une série de disparitions de jeunes filles crée des psychoses. Les forces de l'ordre se mobilisent et mettent en place un dispositif de sécurité pour empêcher de nouveaux enlèvements et rassurer la population. En effet, les circonstances de disparition sont similaires.

Les victimes auraient été abordées puis enlevées par des personnes qui circulent à bord de véhicules 4X4. Quelques heures après leur disparition, elles sont laissées à l'abandon par le même véhicule dans un état d'inconscience près d'un hôpital. Les prélèvements de sang faits sur ces jeunes ont détecté la présence de substances dont des drogues qu'on leur a administrées. Au cours des dernières 24 heures, un renforcement des patrouilles de jour et de nuit a été fait dans la capitale. Les équipes multiplient les surveillances dans les lieux publics, près des écoles publiques, ainsi que dans les points d'entrée et de sortie de la capitale.

En outre, les forces de l'ordre de préciser que toutes les filles disparues ne sont pas forcément liées à un enlèvement. Deux cas sur cinq constituent une fugue et utilisent le prétexte d'enlèvement pour fuir les parents. Par ailleurs, ces dernières ont mis en place une commission spéciale chargée de faire des recommandations et des enquêtes en cas de nouvel enlèvement. Elles lancent ainsi un appel au calme à l'endroit de la population tout en l'invitant à signaler auprès de ses services des cas de faits suspects ou de véhicules inquiétants.