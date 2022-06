Madagascar: Parti humaniste et écologique - Participation aux différentes élections

Le parti Humaniste et écologiste participera aux présidentielles et municipales. Même si le SG du parti Humaniste et Écologiste, Mahajoro Rekany n'est pas vraiment convaincu de la transparence des élections.

À lui d'enchaîner que " oui, une concertation nationale est utile, oui, toiletter les lois électorales est utile mais même sans, il faut tenir les élections dans le cadre des mandats ". Il a ainsi expliqué les raisons pour lesquelles il fallait tenir ce processus pour éviter que des citoyens soupçonnés de meurtres, de putsch, de trafic de bois de rose, de détournement de deniers de l'Etat ne puissent plus prétendre à diriger les Malgaches mais aussi pour élaborer les textes juridiques nécessaires au pays.

À lui de faire remarquer aussi qu'" à nos yeux, dès que ces citoyens soupçonnés se portent candidats pour 2023, les élections seront de facto sales. Et pourtant, il n'y a que par les urnes que l'on prendra le pouvoir. Et notre parti a eu des élus depuis 2015 (16 à Toliara II) et 2019 (16 Toliara II et 2 à Antananarivo) ".

Fait du hasard. Il estime, en outre qu'à propos des élections, " il y en aura trois qui se chevaucheront du fait du hasard sauf bidouillage électoral inacceptable. Le premier tour des présidentielles aura lieu en octobre 2023, les mairies et les conseils municipaux en novembre 2023 et le deuxième tour en décembre de la même année. Que d'aucuns n'imaginent encore une fois anticiper une ou deux élections ! Et même, si l'on ne réforme que les lois électorales, le président bénéficiera toujours de cette centralisation intolérable de pouvoir. Nous préconisons une élection constitutionnelle avec comme option : " Province/Région autonome ", " Etat unitaire " ou " Etat monarchique ".