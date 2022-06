Ile Maurice: Tortures policières - Les usagers de drogue subissent les mêmes sévices, dit AILES

Dans un communiqué émis hier après-midi, Aides, Infos, Liberté, Espoir et Solidarité (AILES) a condamné les actes de violence et de barbarie commis sur certains détenus par des policiers.

"Ces violences révèlent des inégalités profondes et surtout un mal-être de notre société et de nos institutions publiques, qui agissent souvent de façon injuste et inhumaine envers les personnes les plus vulnérables." Cette organisation non gouvernementale (ONG) rappelle que la société civile a toujours dénoncé ces violences régulières perpétrées en milieu carcéral et qu'elle a toujours alerté les institutions chargées de faire respecter les droits de l'homme et même la police.

"La justice, la liberté, la tolérance, le respect et l'équité ne semblent pas être des valeurs aux yeux de la force policière et la société mauricienne se sent en danger car l'institution qui doit les protéger est aujourd'hui pointée du doigt pour ses actes violents et barbares."

AILES souligne aussi que d'après les règlements de la police, les policiers doivent utiliser une force minimale pour mobiliser les suspects. Or, c'est l'inverse qui se produit, ce qui contraint les suspects à passer aux aveux et à parfois avouer des délits qu'ils n'ont pourtant pas commis. Cette ONG rappelle aussi que les usagers de drogue sont souvent la cible de policiers, qui se transforment "en prestidigitateurs, qui font apparaître de la drogue sur eux comme par magie alors qu'à l'origine, ils n'en avaient pas." Ces usagers de drogue sont souvent "victimes de violence, privés de leur ration journalière, de leur méthadone ou de leurs antirétroviraux."

AILES réclame le rétablissement de la justice et que les policiers tortionnaires soient jugés comme n'importe quel autre citoyen de la République ayant commis un crime.