Ile Maurice: Post-Budget 2022-23 │Plusieurs projets complétés d'ici juin 2023

Le budget de la Santé passe à Rs 14,7 milliards. La majeure partie de l'argent sera consacrée à la construction et modernisation du système de santé. Les dates de finalisation des projets en cours ont été annoncées.

Rs 870 millions ont été allouées au New Cancer Centre qui sera complété d'ici décembre de cette année. Quant au New Flacq Hospital, Rs 440 millions vont y être injectées pour que le projet soit complété en juin 2023. À noter que la deuxième phase de cet établissement sera financée par un partenariat public-privé. En ce qui concerne l'hôpital Jawaharlal Nehru, Rs 200 millions y seront consacrées pour la construction de deux nouvelles unités, notamment la néo-natale et celle de transplantation rénale. Rs 192 millions ont été allouées pour le nouvel hôpital de Moka, Rs 25 millions pour la rénovation de celui de Souillac.

L'unité d'hémodialyse de l'hôpital SSRN et l'acquisition de machines pour la lithotripsie coûteront Rs 20 millions. De plus, quatre cliniques de fertilité au coût total de Rs 15 millions seront mises en place dans quatre hôpitaux régionaux. Un hôpital Ayush sera construit à Côte-d'Or. Au Brown-Séquard Hospital, Rs 10 millions seront allouées pour la création d'un New Orthopaedic Appliance Workshop.

Concernant l'acquisition d'équipements, Rs 325 millions seront décaissées pour des machines de radiographie pour l'hôpital de Souillac et d'un autre pour le CT Scan à Flacq. Dans les autres projets figurent des études pour la mise en place de nouvelles unités, notamment un département pour les victimes d'accident à Jawaharlal Nehru Hospital, des garderies pour les enfants autistes dans les hôpitaux et des dispensaires.

Pour consolider le secteur, 1 354 membres du personnel seront recrutés. Par ailleurs, des spécialistes en gynécologie, pédiatrie et des anesthésistes seront présents à tout moment dans les établissements de santé. Dans les allocations, figure aussi une mesure concernant celle accordée aux patients nécessitant des soins en neurochirurgie et transplantation de moelle osseuse et qui nécessitent un voyage sur une civière. Cette allocation augmente de Rs 200 000.

Toujours dans ce domaine, le ministre a annoncé une augmentation de 10 % sur les droits d'accises sur l'alcool et la cigarette pour décourager la consommation de ces produits.