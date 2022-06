Ile Maurice: Budget 2022-23 - Pour le peuple...

On l'attendait au tournant pour un Budget à fort dosage social. Pendant plus de deux heures, on a eu droit à un exercice foncièrement populiste. Renganaden Padayachy a proposé un Budget "pour le peuple", où chaque frange de la population, tout au moins celle qui subit frontalement l'effet combiné de la crise pandémique et celle de la guerre russo-ukrainienne, a trouvé son compte.

Certes, il n'avait pas le choix, il fallait cibler des mesures pour désamorcer une crise sociale latente, dont les conséquences auraient fragilisé la paix dans le pays.

Pour autant, Padayachy a réussi son pari social. Certains diront qu'il est même allé trop loin dans ses annonces, à tel point que les observateurs s'interrogeaient hier sur l'imminence des élections générales anticipées. Car l'abolition, par exemple, de la taxe municipale, n'était pas en ligne de mire, ce qui a d'ailleurs valu de longs applaudissements des parlementaires.

Pravind Jugnauth ne pouvait pas maintenir la taxe municipale et épargner la population villageoise indéfiniment d'une éventuelle taxe rurale, notamment dans la perspective des prochaines élections municipales, si jamais elles sont organisées. D'ailleurs, face à la presse hier soir et en présence du ministre des Finances, il a rappelé que l'abolition de la taxe municipale était une promesse électorale en 2019.

En maintenant les subsides sur les produits essentiels comme le gaz ménager, le riz et le pain maison, en subventionnant les propriétaires de boulangeries à hauteur de Rs 1,4 milliard pour garder le prix inchangé à Rs 2,60, le ministre des Finances vient certainement soulager les économiquement faibles. Toutefois, on s'étonne que ces subsides ne soient pas dirigés vers ceux qui les méritent véritablement mais sont destinés à la population dans son ensemble.

Une démarche souvent critiquée par les spécialistes et autres institutions internationales, estimant que les plus gros bénéficiaires de ces subsides se trouvent effectivement être des gens relativement aisés qui peuvent se permettre de s'acquitter de ces produits sans les subsides.

Sans doute, il faut regretter que le ministre n'ait pas cru bon de proposer une politique de ciblage pour mieux canaliser les aides sociales. Est-ce l'absence d'une volonté politique qui repousse le gouvernement à privilégier cette option ? Le temps nous le dira.

Toujours est-il que le Grand argentier, dans sa philosophie d'investir dans la population, a aussi élargi son champ d'intervention pour inclure les retraités sévèrement impactés par la flambée de prix. Du coup, quelque 300 000 pensionnés âgés de 60 ans ou plus percevront une pension de Rs 10 000 alors que ceux atteignant l'âge de 65 ans disposeront d'une pension mensuelle de Rs 11 000.

Quid du montant de Rs 13 500 accordé aux retraités comme promis électoralement par l'alliance gouvernementale en 2019 ? Pravind Jugnauth ne souhaite pas s'engager sur ce sujet, affirmant que tout dépendra de la conjoncture économique internationale et de l'incertitude découlant de la guerre en Ukraine.

Reste toutefois le financement de ces mesures. Or, c'est là où le bât blesse. Car le ministre Padayachy n'a pas pipé mot là-dessus...

Face aux risques que des personnes de la classe moyenne sombrent dans la pauvreté, le gouvernement a souhaité venir à leur rescousse. "Personne ne pense nous devrions les laisser tomber", souligne à cet effet Renganaden Padayachy. D'où la décision d'accorder une allocation mensuelle de Rs 1 000 à ceux dont le revenu ne dépasse pas Rs 50 000. Un montant puisé de la CGS Income Allowance et destiné à Rs 350 000 salariés et indépendants dûment enregistrés.

Reste toutefois le financement de ces mesures. Or, c'est là où le bât blesse. Car le ministre Padayachy n'a pas pipé mot là-dessus, se contentant de préciser que le Budget coûtera Rs 172 milliards et que le trésor public engrangera des recettes de Rs 150 milliards, ce qui laisse un déficit budgétaire de 4 % du PIB au terme de l'année fiscale 2023. Il va de soi que le gros des revenus de l'État provient des recettes fiscales, soit Rs 129 milliards, une augmentation de Rs 22 milliards par rapport à juin 2022.

Toutefois, comme le diable est dans le détail, on relève dans le Statement of Governement Operations des revenus de Rs 13 milliards provenant de la vente d'actifs de l'État et comptabilisés pour l'année fiscale 2020-21 et Rs 22 milliards pour celle de 2022-23. Mais un grand mystère entoure cette transaction.

Renganaden Padayachy a ainsi axé son troisième Budget sur le renforcement de la croissance économique et la résilience aux futurs chocs, tout en accélérant la transition vers un modèle de développement durable. Au-delà de cette priorité, on constate que d'une année à l'autre, il n'y a aucune volonté de restructurer l'économie face aux nouveaux défis internationaux liés aux enjeux géopolitiques et que c'est souvent un long catalogue de mesures et de distribution de confettis.

Pravind Jugnauth: "Donner un coup de main à la population"

Lors d'une déclaration conjointe avec le ministre des Finances après la lecture du Budget 2022-2023, Pravind Jugnauth n'a pas manqué de rappeler "le contexte extrêmement difficile que le pays n'a jamais connu" à cause de la pandémie du Covid 19 et "la guerre en Ukraine qui a empiré la situation." Selon lui, face à ces crises, il faut relever les défis. D'où les mesures mises en place pour accélérer la reprise économique déjà enclenchée, mais aussi, autant que possible, "donner un coup de main à la population" qui concède-t-il, connait une inflation sans précédent.

Le chef du gouvernement estime qu'il est nécessaire d'inclure tous les Mauriciens dans le développement économique et sociale. "Je suis satisfait que le Budget 2022-2023 est une continuation de cette philosophie que nous avons toujours eu et qu'on a mis en place plusieurs depuis années déjà." Une philosophie selon lui de donner une chance égale à tout le monde. Réagissant face à la hausse de pension pour les retraités, Pravind Jugnauth a fait ressortir la difficulté que traverse plusieurs familles et a souligné les gros efforts du gouvernement afin de protéger les plus vulnérables.

Aussi, ceux avec un handicap de 40 à 59% qui vont toucher pour la première fois un "Disability Allowance" de Rs 2 500. De son côté, Renganaden Padayachy, a expliqué que ce budget "va améliorer le quotidien d'une grande majorité de la population et en même temps amener des mesures concrets pour aider les entreprises." Selon lui, ce "budget difficile" a nécessité beaucoup d'attention. "Preske tou dimun ena ene bout ki li pu retrouver."