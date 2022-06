Ile Maurice: Post-Budget 2022-23 │Secteur manufacturier - Viser la neutralité carbone dans l'industrie

La reprise du secteur manufacturier a été rapide et les exportations s'améliorent. Les mesures annoncées continueront à soutenir le secteur. L'industrie étant un grand consommateur d'énergie, il est prévu d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030.

Pour ce faire, "un cadre de transition pour l'énergie renouvelable est en cours d'implémentation, par la production d'électricité jusqu'à 150 % de la consommation actuelle des utilisateurs industriels ; la fourniture d'un tarif de rachat convenu de Rs 4,20 pour les utilisateurs industriels par le CEB ; l'autorisation aux industries de mettre en place des installations photovoltaïques sur site et hors site ; l'introduction d'un programme de prêts neutres en carbone par l'IFCM sur sept ans à un taux préférentiel de 3 %".

Pour la collecte régionale, un navire desservira la route de l'Asie du Sud, y compris l'Inde, le Sri Lanka et les Seychelles à partir de septembre et les pays de l'Afrique de l'Est, notamment Madagascar, la Tanzanie et le Kenya à partir de novembre. Outre, le Freight Rebate Scheme et le Trade Promotion and Marketing Scheme (TPMS) seront prolongés jusqu'en juin 2023. Les exportateurs de produits locaux seront éligibles au TPMS et la réduction de 50 % des frais portuaires sur les exportations sera maintenue.

Pour Yannick Applasamy, nouveau président de l'Association of Mauritian Manufacturers (AMM), qui a toujours prôné l'importance d'une industrie bas carbone, ces mesures vont dans la bonne direction. "(... ) Parmi les autres mesures que nous avons notées, les deux routes vers l'Afrique du Sud et l'Inde sont également importantes pour les PME qui souhaitent étendre leurs opérations ou ouvrir leurs marchés vers l'export." Pour promouvoir le savoir-faire des entreprises mauriciennes, une semaine de l'industrie locale sera organisée et pour encourager l'achat de produits locaux, une plateforme d'exposition virtuelle de l'EDB sera opérationnelle à partir d'octobre 2022.