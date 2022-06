Afrique: Eliminatoires CAN 2023/ Eswatini # Burkina Faso - 1-3 : les Etalons maintiennent la cadence

Le Burkina Faso, pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2023 dans le groupe B, a dominé, le mardi 7 juin 2022 à Johannesburg, en Afrique du Sud, l'Eswatini sur le score de 3 buts à 1. Les Etalons consolident ainsi leur place de leader dans cette poule.

Les Etalons ont confirmé leur titre de favoris du groupe B des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le mardi 7 juin 2022 face à leurs homologues de l'Eswatini. Les garçons d'Hubert Velud, pour leur deuxième sortie dans la compétition, ont battu les Boucliers du Roi par le score de 3 buts à 1 sur leurs installations à Johannesburg, en Afrique du Sud. Cependant, cette 2e sortie des Etalons cinq jours après leur victoire à Marrakech (2-0) face au Cap-Vert pouvait être un traquenard pour le capitaine Issoufou Dayo et ses coéquipiers.

Surtout que leur dernier rempart, Hervé Koffi, est absent et remplacé par le jeune Kylian Nikiéma qui honorait du même coup son premier match avec les Etalons. L'Eswatini entre bien dans son match et parvient à faire jeu égal avec le Burkina, tant au marquoir que dans le jeu. La seconde période est plus emballante et ce sont les Swazi qui prennent l'avantage au score (64e ) par Sabelo Nzinisa, à la suite d'une incompréhension entre la défense burkinabè et son jeune portier. Cependant, les Etalons ne vont pas douter longtemps et réagissent en assurant la jonction au score par Dango Ouattara (70e). Le sociétaire de Lorient sur son contrôle orienté est parvenu à éliminer son vis-à-vis avant de trouver la lucarne du portier swazi.

L'attaquant burkinabè est dans tous les bons coups et va permettre aux siens de prendre l'avantage, 6 minutes plus tard sur une contrattaque rapidement jouée et bien servie par Blati Touré. Le nouvel entrant, Aziz Stéphane Ki, sur ses premiers ballons va porter le coup de grâce en marquant le 3e but burkinabè à la 85e minute, après un gros travail de Cédric Badolo également entré en seconde période.

Un succès à l'expérience

Dans la production d'ensemble, les Etalons ont été supérieurs à leurs adversaires, surtout en seconde période lors des 30 dernières minutes pendant lesquelles ils ont fait plier l'Eswatini à l'expérience. Les statistiques affichaient une possession de balle jusqu'à 77% en faveur des Etalons.

Cependant, malgré cette nette domination, Issoufou Dayo et ses coéquipiers n'ont pas réussi à se créer de nombreuses situations de but en première période. Les offensives n'étaient pas très précises. Une situation qui va permettre aux Swazi de prendre confiance, en début de deuxième période. Le petit poucet du groupe B s'est même permis de jouer avec un bloc haut avec des balles dans le dos de la défense des Etalons. C'est ainsi que les Boucliers du roi vont parvenir à l'ouverture du score.

Ce but, heureusement, a réveillé les Etalons et le banc burkinabè. Le Burkina réussit à renverser l'Eswatini qui termine la rencontre à 10 à la suite de l'expulsion de son capitaine pour cumul de carton jaune. Le portier burkinabè Kylian Nikiéma a, dans l'ensemble, réussi son baptême du feu. Sa parade à la 90e minute à la suite d'une lourde frappe swazi a empêché la réduction du score. Le Burkina Faso avec cette deuxième victoire conforte sa place de leader avec 6 points plus 4.

Les poulains de Hubert Velud, absent lors cette rencontre pour raison de COVID-19, entament de la plus belle des manières leur campagne pour la qualification de la phase finale de la CAN, Côte d'Ivoire 2023. Les deux prochaines journées de ces éliminatoires se dérouleront en septembre prochain avec la double confrontation entre le Burkina et le Togo.

Fiche technique

2e journée Eliminatoires CAN 2023

(Eswatini # Burkina Faso)

Mardi 7 juin 2022, FNB Stadium de Johannesburg

Temps : clair avec quelques nuages (18°)

Pelouse : bonne (naturelle)

Public : huis clos

Arbitres : Easter Bright Zimba (Malawi), Clemence Kanduku (Malawi), Edward Kambatuwa (Malawi), Godfrey Nkhakananga (Malawi)

Avertissements : Kwakhe Thwala (25e) Lindo Mkhonta (29e), Issa Kaboré (38e), Abdoul Bandaogo (62e), Issoufou Dayo (74e)

Expulsion : Lindo Mkhonta (84e)

Buts : Sabelo Ndzinisa (64e), Dango Ouattara (69e, 75e), Stéphane Aziz K (85e )

Eswatini : Sandanzwe Mathabela, Lindo Mkhonta, Mzwandile Mabelesa, Silhangu Mkhwanazi, Kwakhe Thwala, Siboniso Ngwenya, Sifiso Matse puis Mlamuli Msibi (89e), Philani Mkhontfo puis Junior Magagula (83e), Khet Mkhontfo puis Sandile Gamedze (57e), Sabelo Ndzinisa

Coach : Dominic Kunene

Burkina Faso : Kylian Nikiéma, Abdoul Razack Guiébré, Dango Ouattara, Issa Kaboré puis Steeve Yago (81e), Edmond Tapsoba, Issoufou Dayo, Hassane Bandé puis Ousseni Bouda (63e), Abdoul Bandaogo, Gustavo Fabrice Sangaré puis Stéphane Aziz Ki (80e), Cyrille Bayala puis Cédric Badolo (63e), Ibrahim Blati Touré

Coach : Firmin Sanou