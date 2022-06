Sénégal: And Gueusseum sur le pied de guerre pour suivi des accords, gestion du système de santé, affaire des 11 bébés morts a l'hôpital de Tivaouane

L'Alliance des syndicats autonomes de la santé (Asas) And Gueussem, a annoncé hier, mardi 7 juin, que dans l'affaire des agents de la santé arrêtés suite à l'incendie du service de néonatologie de l'hôpital de Tivaouane, le Sutsas a commis un quatrième avocat en la personne de Me Joseph Etienne Ndione pour les assister.

En point de presse, les camarades de Mballo Dia Thiam ont annoncé des activités pour leur libération. Ils sont aussi revenus sur les accords déjà signés entre les syndicats de la santé et le gouvernement avec l'oubli de certains corps dans lesdits accords. Sur l'avenir du système sanitaire, l'Asas demande la mise en place au niveau de la présidence de la République d'un Comité stratégique de suivi des réformes et du processus de transformation du système de santé.

Dans le cadre du suivi des accords déjà signés entre le gouvernement du Sénégal et les syndicats de la santé, l'alliance des syndicats autonomes de la santé (Asas) a relevé "quelques incompréhensions dans l'application des accords avec l'omission de certaines catégories dont les administratifs et les chauffeurs entre autres". L'Asas a exigé hier, mardi en cours d'un point de presse, l'accélération des procédures d'extension des augmentations aux agents victimes d'oubli ou de manquements et aux autres personnels relevant des autres démembrements de l'Etat comme les établissements publics de santé (Eps), municipaux et ou contractuels.

" Au risque de provoquer de nouvelles perturbations dans le secteurs de la santé et de l'action sociale dont on pourrait se passer, ces agents devraient être pris en charge ", a avancé And Gueusseum. Et de poursuivre : " les travailleurs des collectivités territoriales exerçant dans les structures de santé exigent le paiement sans délai des primes allouées aux agents de santé de l'Etat, conformément aux dispositions pertinentes des articles 29 et 30 du Code des Collectivités territoriales qui stipule que toute revalorisation des fonctionnaires de l'Etat s'applique d'office aux fonctionnaires des collectivités territoriales".

Toutefois, les camarades de Mballo Dia Thiam ont rappelé : " la rémunération et les indemnités auxquelles ont droit les travailleurs de collectivités territoriales sont à la charge de la collectivité territoriale ".

Revenant sur la grève des travailleurs de la santé annoncée par des syndicats à partir de ce mercredi, And Gueusseum se démarque. " And Gueusseum rappelle qu'elle a négocié une plate-forme fédératrice dans une approche holistique et systémique pour tous les travailleurs et n'a jamais versé dans un corporatisme ou un nombrilisme démagogiques propres aux syndicalistes résidents médiatiques spécialisés dans la manipulation ", a déclaré M. Thiam.

En outre, And Gueusseum a fait le plaidoyer pour la mise en place au niveau de la Présidence de la République d'un Comité stratégique de suivi des réformes et du processus de transformation du système de santé pour poser les bases stratégiques d'une réforme hospitalière intégrale et de grande envergure.

Dans le cadre de la reconstruction de l'hôpital Le Dantec, And Gueusseum a estimé : " le bradage du foncier nous importe moins. Il s'agit de reconstruire l'édifice centenaire en préservant l'intégralité de l'outil de travail, des activités et des ressources humaines en fonction dans une perspective de relèvement à un niveau 4 pour en faire un hub médical de référence sous régionale ".

Inculpation des agents de santé

Devant la multiplication des procès à l'encontre des paramédicaux sous le chef d'accusation d'exercice illégal de la médecine ou de non-assistance à personne en danger, And Gueusseum a recommandé à tous ses militants de se limiter strictement à leur fiche de poste. Toutefois, Elle se réjouit du dénouement heureux de la situation de Touba avec le retour de leur camarade M. Thiane à son poste. Sur l'affaire des bébés calcinés de l'hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, l'Asas a annoncé avoir commis un quatrième avocat en la personne de Me Etienne Ndione pour assister la sage-femme et l'aide infirmier placées sous mandat de dépôt.