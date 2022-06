Ile Maurice: Kelvin Murthen - "Le crowd funding permet aux PMEs de lever des fonds en 45 jours"

interview

Qu'est-ce que l'Equity Crowdfunding ?

Divers pays ont parcouru un long chemin et développé de nombreuses plateformes de crowdfunding. À Maurice, Olive Crowd Ltd est l'une des premières sociétés Fintech spécialisées dans le financement participatif.

L'Equity Crowdfunding est un instrument de financement et d'investissement innovant et alternatif à destination d'une part des entrepreneurs qui ont besoin de financer leur projet de croissance, financer l'achat des biens durables nécessaires à l'activité et/ou financer le cycle du besoin en fonds de roulement et d'autre part des investisseurs qui cherchent des leviers de diversification de leurs investissements.

C'est un modèle par lequel les entreprises se financent avec des fonds propres du public (crowd) via une plateforme en ligne spécialisée. Nous parlons d'une plateforme d'Equity Crowdfunding. En échange de leur argent, les internautes (investisseurs) deviennent actionnaires des entreprises dans lesquelles ils investissent et à ce titre, ils ont droit aux bénéfices réalisés, au droit de vote et aux informations sur l'entreprise.

Pourquoi les PME et les start-up devraient-elles intégrer l'Equity Crowdfunding dans leur plan de financement ?

Par rapport aux solutions de financements traditionnels, le crowdfunding possède un certain nombre d'avantages. Il s'agit par exemple d'un moyen rapide et sécurisé pour lever des fonds sans garanties personnelles. De plus, il permet de tester une idée à grande échelle, la crédibilité d'un projet et d'obtenir des éléments d'étude de marché, tout en profitant d'une communication intéressante auprès de son réseau. La clientèle est ainsi plus facilement fidélisée et l'entreprise profite d'une notoriété plus importante à moindre coût.

La conclusion la plus importante est qu'en mettant en œuvre l'Equity Crowdfunding comme solution financière, les PME peuvent lever des fonds en 45 jours.

A ce jour, l'écosystème du crowdfunding n'a pas encore conquis le public. Pourquoi ?

Le premier equity crowdfunding est autorisé par la Regulatory Sandbox Licences (RSL) en 2017. Olive Crowd est le pionnier d'equity crowdfunding à Maurice. Puisqu'il s'agit d'une industrie naissante, il incombe à nos régulateurs et à nos ministres d'aider ces plateformes de financement participatif à renforcer cet écosystème en travaillant en parallèle pour exploiter les différents domaines du financement participatif et de l'utiliser de manière à reconstruire notre économie, car les PME constituent une partie importante de notre économie.

D'un autre côté, le crowdfunding représente une solution d'investissement crédible aux investisseurs ?

Le crowdfunding est une solution d'investissement alternative en constante évolution et qui s'impose dans l'écosystème Fintech. Le marché mondial du financement participatif était évalué à 13,9 milliards de dollars en 2019 et devrait tripler d'ici 2026 selon Statista.

Pour les investisseurs mauriciens, mettre en œuvre une opportunité d'investissement de financement participatif dans leurs portefeuilles pourrait être un bon bouclier contre la forte inflation de l'économie en ce moment. En investissant directement dans les entreprises, il couvrira leur investissement contre l'inflation.

Comment les plateformes de financement participatif s'adaptent-elles à la crise du Covid-19 ?

Après la pandémie, il a été difficile pour les start-ups et les PME de se remettre sur les rails car elles ont connu un manque de fonds de roulement net en raison du confinement et de la faiblesse des ventes.

Pendant la pandémie, de nombreux Mauriciens ont perdu leur emploi et beaucoup se sont retrouvés entrepreneurs et la plateforme de crowdfunding a joué un rôle majeur pour aider ces entrepreneurs dynamiques à booster leur entreprise.