Togo: Des menaces de plus en plus complexes

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a participé mercredi à Rabat à la première réunion ministérielle des Etats africains atlantiques.

Des représentants de 21 pays étaient présents.

Les échanges ont concerné la sécurité maritime, l'économie bleue, l'environnement et l'énergie, notamment.

Cet événement était une occasion de concevoir une vision africaine commune sur cet espace vital, de promouvoir une identité atlantique africaine et de défendre les intérêts stratégiques du Continent.

A l'issue des travaux, les ministres ont souligné que cette réunion s'était déroulée dans un contexte régional et international très particulier et plein de défis pour les pays de la région.

Ils ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le dialogue autour de principes communs, d'enjeux partagés et d'intérêts convergents en vue de faire de l'espace africain atlantique une zone de paix, de stabilité et de prospérité partagée.

Les participants ont exprimé leur profonde préoccupation quant aux menaces de plus en plus complexes posées par le terrorisme, le crime transnational organisé et la piraterie maritime ; l'acuité des défis environnementaux et leurs conséquences sur la sécurité alimentaire et les flux humains ; ainsi que les enjeux de développement économique et humain, de compétitivité et d'attractivité.

Les ministres africains se retrouveront en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, en septembre 2022.