Afrique: 21 pays africains côtiers se retrouvent à Rabat

Le Maroc abritera le 8 juin à Rabat la première réunion ministérielle des Etats africains Atlantiques, qui verra la participation de 21 pays de la façade atlantique, dont une quinzaine représentés au niveau ministériel.

Le Togo sera bien sûr présent.

Cet événement sera une occasion de concevoir une vision africaine commune sur cet espace vital, de promouvoir une identité atlantique africaine et de défendre d'une seule voix les intérêts stratégiques du Continent, indiquent les officiels marocains.

Dialogue politique, de sécurité et de sûreté, économie bleue et Connectivité et environnement et énergie seront les thèmes évoqués.

'Cette initiative vient confirmer l'attachement du Royaume du Maroc à l'optimisation de la valeur stratégique de l'Atlantique, et son souhait de voir l'ensemble des pays riverains se rassembler de part et d'autre de l'Atlantique autour de principes communs et d'intérêts convergents', précise-t-on à Rabat.