Ile Maurice: "Law and Order" - Avec Rs 10,9 milliards le gouvernement continuera à soutenir la police

Le gouvernement continuera à soutenir la police. Ainsi, Rs 10,9 milliards ont été accordées à celle-ci pour offrir un service de qualité au public, alors qu'en ce moment elle est sévèrement critiquée.

Le gouvernement continuera d'appuyer les forces de police afin de faire respecter la loi et l'ordre pour une île Maurice plus sûre et sécurisée pour tout un chacun, a souligné le ministre des Finances. Un hélicoptère léger sera acheté pour les opérations de recherche et missions contre la drogue.

Une Disciplinary Formation Academy verra le jour à Côte-d'Or pour former la police, les gardescôtes et les pompiers, entre autres. Elle comprendra aussi de nouveaux quartiers généraux pour la police. La flotte de véhicules sera modernisée et des véhicules blindés acquis pour mieux gérer les situations de catastrophe.

Un nouveau bâtiment sera aussi construit à La Vigie pour abriter le laboratoire de science médico-légale. Une machine digitale pour les empreintes sera achetée. Un nouveau système radar de surveillance côtière sera installé pour assurer une surveillance et un suivi efficaces de nos zones maritimes et la circulation des navires.

Un hélicoptère léger sera acheté pour les opérations de recherche et missions contre la drogue

Le ministre des Finances a aussi rappelé que le combat contre la drogue est le cheval de bataille du gouvernement. Par conséquent, Rs 18 millions seront accordées à la Brigade anti-drogue pour l'achat de véhicules et d'équipements. La National Coast Guard fera l'acquisition d'un "high patrol vessel". Pour un meilleur contrôle, Rs 18 millions ont été allouées pour des scanners corporels à l'entrée des prisons de haute sécurité de l'Est et de Grande Rivière Nord-Ouest. Rs 15 millions ont été réservées pour la mise en œuvre de passeports électroniques et de portails électroniques pour renforcer la sécurité de nos frontières.