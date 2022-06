Afrique: La 1ère réunion ministérielle des États africains atlantiques sanctionne ses travaux par l'adoption de la "Déclaration de Rabat"

Rabat — Les ministres des Etats africains atlantiques ont sanctionné les travaux de leur 1ère réunion, tenue mercredi à Rabat, par l'adoption de la "Déclaration de Rabat".

Dans cette Déclaration, les ministres des Etats Africains Atlantiques ont salué la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour faire de l'espace africain atlantique, un cadre de coopération interafricaine pragmatique et opportune, ainsi que l'engagement du Souverain pour réactiver ce cadre géostratégique de concertation entre les pays africains atlantiques.

Ils ont aussi décidé d'établir trois groupes thématiques, chargés du dialogue politique et de sécurité, de l'économie bleue, de la connectivité maritime et de l'énergie, et du développement durable et de l'environnement, mettant l'accent sur l'importance d'optimiser l'espace africain atlantique pour une gestion davantage concertée et coordonnée de la gouvernance migratoire.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a souligné, à l'ouverture de cette réunion, que l'Afrique atlantique a presque tout pour être une zone de paix, de stabilité et de prospérité partagée.

Il a rappelé que dès 2013, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a appelé à "relancer les activités de la Conférence des Etats Africains Riverains de l'Atlantique et à lui permettre de jouer pleinement le rôle qui lui revient".

Le processus né à Rabat en 2009 renaît aujourd'hui sous un nouveau jour, "mais avec un même horizon que celui que nous partageons, du Cap Spartel au Cap de Bonne Espérance", a relevé M. Bourita, mettant l'accent sur l'importance stratégique de cet espace qui n'est plus à prouver.

Tenue à l'invitation du Maroc avec la participation de 21 pays de la façade atlantique, dont une quinzaine représentés au niveau ministériel, la 1ère réunion ministérielle des Etats Africains Atlantiques constitue une occasion de concevoir une vision africaine commune sur cet espace vital, de promouvoir une identité atlantique africaine et de défendre d'une seule voix les intérêts stratégiques du Continent.

Cette initiative marocaine vient confirmer l'attachement du Royaume à l'optimisation de la valeur stratégique de l'Atlantique et son souhait de voir l'ensemble des pays riverains se rassembler de part et d'autre de l'Atlantique autour de principes communs et d'intérêts convergents.

Ses travaux se sont articulés autour de trois thématiques à savoir: "Dialogue Politique, de Sécurité et de Sûreté", "Économie Bleue et Connectivité" et "Environnement et Énergie", rappelle-t-on.