Afrique: La 2ème réunion ministérielle des États Africains Atlantiques aura lieu au Maroc

Rabat — Les ministres des États Africains Atlantiques ont décidé, mercredi à l'issue de leur première réunion ministérielle, de tenir leur prochaine réunion au Royaume du Maroc.

"Au terme de leurs discussions, les ministres des États Africains Atlantiques ont décidé de tenir une 2ème réunion ministérielle des États Africains Atlantiques, qui aura lieu au Royaume du Maroc", souligne la "Déclaration de Rabat" ayant sanctionné les travaux de la 1ère réunion ministérielle des États Africains Atlantiques, tenue à Rabat à l'invitation du Maroc.

Les ministres ont, par ailleurs, appelé à renforcer la coopération transatlantique avec les États Riverains de l'Atlantique, notamment avec les pays de l'Amérique latine et décidé de se retrouver en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, en septembre 2022.

La réunion ministérielle a été une occasion de concevoir une vision africaine commune sur cet espace vital, de promouvoir une identité atlantique africaine et de défendre d'une seule voix les intérêts stratégiques du Continent.

Les travaux de cet événement se sont articulés autour de trois thématiques à savoir, "Dialogue Politique, de Sécurité et de Sûreté", "Economie Bleue et Connectivité" et "Environnement et Energie".

Cette initiative marocaine vient confirmer l'attachement du Royaume à l'optimisation de la valeur stratégique de l'Atlantique, et son souhait de voir l'ensemble des pays riverains se rassembler de part et d'autre de l'Atlantique autour de principes communs et d'intérêts convergents.