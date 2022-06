Cote d'Ivoire: Commerce durable du bois - L'UE et le pays signent un accord de principe

" L'Union européenne représentée par Chantal Marijnissen et la République de la Côte d'Ivoire représentée par Zouzou Epse Mailly Elvire-Joëlle, conviennent des principes pour la signature d'un Accord de partenariat volontaire (Apv) relatif à l'Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (connue sous son acronyme anglais Flegt) ", rapporte un communiqué en date du 1er juin 2022, que Fratmat.info a consulté.

Il faut noter que cet accord contribuera à améliorer la gouvernance forestière, à lutter contre l'exploitation forestière illégale et à promouvoir le commerce de bois et des produits dérivés vérifiés légaux entre la Côte d'Ivoire et l'UE. L'APV FLEGT va fournir un cadre juridique pour assurer que les bois et ses produits dérivés importés dans l'Union depuis la Côte d'Ivoire ont été produits légalement et d'une manière traçable.

Lors des négociations de l'APV FLEGT entre la Côte d'Ivoire et l'UE débutées en 2013, la Côte d'Ivoire a revu son cadre politique, stratégique et légal gouvernant le secteur forestier. Aussi, une revue conjointe réalisée en 2018 a permis de mieux cadrer ce processus de négociation dont les impacts sont déjà perceptibles, comme l'indique une publication du Centre de Recherche Forestière Internationale (CIFOR).

A la clôture de la dernière session formelle de négociation Chantal Marijnissen, négociatrice en chef européenne a indiqué qu'à travers cette signature, la Côte d'Ivoire et l'Union européenne célèbrent une étape importante dans leur coopération dans la lutte mondiale contre l'exploitation forestière illégale. Pour elle les parties devraient maintenant se concentrer sur la préparation de la mise en œuvre de l'APV. Et ce, pour atteindre ses objectifs sociaux, environnementaux et économiques dans des délais raisonnables. A l'en croire, un engagement clé est d'établir un système crédible et robuste qui implique toutes les parties prenantes.

Ce système comprend des mécanismes efficaces pour détecter des illégalités et assurer l'application de la loi et la traçabilité des bois. " L'UE continuera à soutenir les efforts de la République de la Côte d'Ivoire à cet égard ", a déclaré Chantal Marijnissen.

A travers l'APV FLEGT, le Conservateur Général Zouzou Epse Mailly Elvire-Joëlle a soutenu qu'un accent particulier est mis sur la gouvernance forestière et la lutte contre l'exploitation forestière illégale. " La Côte d'Ivoire, ayant perdu 90 % de son couvert forestier au cours de 1900 à nos jours, a engagé plusieurs réformes en vue de stopper la déforestation, préserver les reliques de forêts et reconstituer son couvert forestier, avec pour objectif de revenir à un taux de couverture de 20 % ", a-t-elle indiqué. Dans l'accord, a-t-elle relevé d'autres réformes sont aussi prévues, à savoir la formalisation du marché domestique et la mise en place d'un cadre incitatif pour le renouvellement des stocks de bois.

Il faut signaler que l'APV FLEGT offre des avantages sociaux et environnementaux et, une fois pleinement opérationnel, devrait renforcer la confiance dans la légalité des produits du bois exporté par la Côte d'Ivoire. Les expéditions ivoiriennes de bois et de produits dérivés vers l'UE seront alors accompagnées d'une autorisation FLEGT, démontrant l'origine légale de ces produits. Ces expéditions satisferont automatiquement aux exigences du Règlement européen sur le bois, qui interdit la mise sur le marché de l'UE de bois illégal et impose un système de diligence raisonnée aux opérateurs.