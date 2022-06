Cote d'Ivoire: Formation-emploi - La SODECI et la CIE s'unissent à l'INPHB pour développer des compétences

Un partenariat pour booster le couple formation-emploi. Les entreprises CIE et SODECI, filiales du groupe Eranove et l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB), ont signé le 2 juin dernier, à l'INP-HB, une convention de partenariat. D'une durée de cinq ans, cette collaboration vise à promouvoir le développement de leurs entités respectives. Elles entendent renforcer le lien formation-emploi et privilégier, dans un cadre concerté, la recherche de solutions à leurs problématiques respectives (Electricité et Eau). Ainsi, les parties prévoient de développer des programmes et des activités d'intérêt commun.

Ces programmes et activités peuvent comprendre des programmes universitaires, post-universitaires et des actions de développement professionnel. Concrètement, les étudiants bénéficieront non seulement d'un enseignement de qualité, mais également d'une insertion rapide dans le monde du travail. Ce serait également l'occasion pour l'INP-HB de dispenser une formation adaptée aux besoins des entreprises et ce, en bénéficiant d'un cadre sain et d'une technologie de pointe.

" Les sujets pourront porter sur la recherche doctorale ou postdoctorale concernant des problématiques en lien avec l'amélioration de nos processus sur l'ensemble de nos chaines d'activités depuis la production jusqu'à la commercialisation. Les sujets pouvant aussi être portés par un ou plusieurs chercheurs " a expliqué le DG de la CIE et de la SODECI,

Ahmadou Bakayoko. A l'en croire, les appuis techniques et RH qui viendront solidifier ce partenariat permettront de contribuer à offrir aux étudiants un cadre d'apprentissage technique adapté aux formations ; de même qu'une insertion professionnelle plus efficiente dans les secteurs des services publics concernés par ses sociétés. " Je voudrais que vous notiez également que l'octroi de bourse est une option que nous intégrons à ce partenariat, tant nos ambitions sont grandes pour cette jeunesse que nous souhaitons bien formée et bien encadrée" a-t-il souligné. A travers cette initiative, la CIE et la Sodeci conforte leur statut d'entreprises citoyennes.