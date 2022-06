Cote d'Ivoire: Alpha Sanogo offre des instruments à la fanfare de Tiassalékro

Un geste salutaire qui sera à jamais gravé dans la mémoire des membres de la fanfare de Tiassalékro, village situé dans la commune de Tiassalé. En effet, Alpha Sanogo, cadre de Tiassalé et directeur de cabinet de la ministre d'Etat et maire d'Abobo, Kandia Camara, a offert de nouveaux instruments de musique et de nouvelles tenues vestimentaires au groupe de la fanfare de Tiassalékro.

C'était le 4 juin dernier lors de la célébration de la traditionnelle fête baptisée "Pentecôtenou" dans ledit village. Alpha Sanogo a expliqué que la fanfare, vieille de plus de quarante ans, est la "mère de toutes les fanfares de la région". Après avoir traversé le temps et bercé l'enfance de tous les fils et cadres de la commune et au-delà, elle est aujourd'hui à la croisée des chemins et doit faire face à une concurrence farouche avec ses instruments d'une autre époque. Pour lui, c'est donner un second souffle à cette fanfare.

Il a relevé que c'est à la demande du président de la mutuelle Anouanzè du village qu'il a décidé de renouveler tous les instruments de musique. " Mieux, outre les instruments, de nouvelles tenues vestimentaires ont été confectionnées pour les instrumentistes qui les arboreront désormais avec fierté pour vendre l'image de Tiassalékro ", a précisé Sanogo. Hussein Sasso, président de la mutuelle, au nom des bénéficiaires et de l'ensemble des populations du village, a exprimé sa gratitude au donateur.