Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales - Susciter le leadership féminin

Le ministère de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement organise, du 8 au 10 juin à Brazzaville, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), l'atelier de formation des formateurs des femmes en politique.

Animé par des experts nationaux et étrangers, l'atelier s'inscrit dans le cadre du programme d'accompagnement des femmes en politique en République du Congo. Une fois formés, les participants se déploieront dans les trois zones retenues par les organisateurs. Il s'agit de Brazzaville pour les départements du Pool, des Plateaux et de Brazzaville ; Pointe-Noire pour le Kouilou, Niari, Lékoumou, Bouenza et Pointe-Noire. La zone d'Owando regroupera les femmes candidates des départements de la Sangha, la Cuvette Ouest, la Cuvette et la Likouala.

La représentante résidente adjointe du Pnud au Congo, Seynabou Diaw Ba, a déclaré que cette initiative permettra de partager des connaissances avec les candidates, mais également de faire acquérir des compétences solides aux formateurs. " A travers cette formation animée par des experts de l'ONU femme et du Congo, le pays est en train d'agrandir progressivement son vivier d'experts nationaux possédant des connaissances en matière électorale. Car le contingent qui sortira de cette session de formation viendra s'ajouter aux autres compétences déjà formées par le passé ", a-t-elle souligné.

La ministre de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement, Inès Nefer Bertille Ingani, de son côté, a rappelé que les progrès encourageants observés dans la participation des femmes à la gouvernance et à la vie politique en République du Congo restent en deçà des attentes. Selon elle, les femmes demeurent minoritaires dans les conseils départementaux (18,8%) et municipaux (20,83%). La cause étant de nombreux obstacles qui se posent à la progression des femmes en politique. " Il est donc indispensable d'intensifier les efforts en vue d'accroître le rôle et l'influence des femmes dans le processus de prise de décisions pour que la parité homme/femme devienne une réalité dans tous les rôles, places et sphères de décisions. Notre objectif est d'avoir davantage de femmes dirigeantes, plus de femmes leaders, plus de femmes qui arriment la République du Congo vers le haut, plus de femmes qui feront bouger le monde ", a-t-elle déclaré.

Les formations en cours sont, a-t-elle dit, un préalable à cette initiative dans la mesure où il est question de créer un pool d'experts en leadership féminin. Elle a, par ailleurs, encouragé les futurs formateurs à s'impliquer pleinement dans cette formation. " Grâce aux enseignements que vous recevez, vous aller contribuer à relever le pari de changer le récit, la tendance et le statut des femmes pour faire d'elles des décideuses actives de demain. Votre mission est donc d'aider les femmes, futures candidates aux élections législatives et locales de 2022, à s'engager avec plus d'aptitudes dans cette compétition électorale ", a conclu Inès Nefer Bertille Ingani.