Congo-Brazzaville: Téléphonie mobile - L'ARPCE dévoile son premier rapport 2022 sur la qualité des réseaux mobiles

L'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE) a récemment dévoilé, devant les principaux opérateurs MTN et Airtel, son rapport d'évaluation sur la Qualité des services des réseaux mobiles, dit QoS, réalisé dans la période du 28 mars au 5 mai dans vingt localités du pays. Des indicateurs affichent une amélioration des services, mais quelques localités récusent encore un réseau mitigé parfois presque défectueux.

Présentée par Benjamin Mouandza, directeur des Réseaux et des Services des communications électroniques à l'ARPCE, la première campagne d'évaluation de la performance des réseaux des opérateurs de l'année 2022 a concerné les services Voix et Data offerts par les opérateurs MTN Congo et Airtel Congo en 2G et 3G.

Les tests ont été réalisés précisément dans les localités de Kakamoeka, Madingo-kayes, Mossendjo, Makabana, Komono, Sibiti, Boko-Songho, Mfouati, Boko, Kinkala, Lékana, Djambala, Okoyo, Ewo, Boundji, Makoua, Pokola, Mokeko, Impfondo et Epena. Des zones pour la plupart réévaluées de manière spécifique par le régulateur pour cette campagne, contrairement à l'évaluation de septembre 2021 qui avait l'ambition d'être plus holistique.

Dans toutes les localités testées, l'opérateur Airtel présente un meilleur réseau 2G que l'opérateur MTN. Le réseau 3G d' Airtel occupe la première place relativement au score obtenu avec quelques indicateurs critiques. Le rapport épingle l'absence du réseau 3G de MTN à Kakamoeka, Boko-Songho et Mfouati, et souligne que les deux opérateurs offrent, de façon générale, une qualité de service internet acceptable excepté à Boko-Songho et Mfouati où la qualité de service Data est critique pour Airtel uniquement.

Dans l'arrière-pays nord, le réseau MTN en 2G devance celui d'Airtel, même si quelques indicateurs en repèrent une dégradation dans certaines localités testées. Pour s'en convaincre, le rapport souligne que MTN présente un réseau 3G très critique à Ewo et Makoua et un niveau de couverture imparfait à Impfondo, de même pour Airtel.

" Dans les localités de Lékana, Djambala, Boundji, Okoyo, Mokeko, les deux opérateurs Airtel et MTN offrent, dans l'ensemble, une bonne qualité de service Data. En revanche à Ewo, Makoua et Epena, le service Data offert par les deux opérateurs est très critique ", a renchéri Benjamin Mouandza, au terme de son exposé, devant des représentants des opérateurs qui ont promis de rectifier le tir dans les six mois à venir.

" Les problèmes sont connus. Ils sont d'ordre technique. Dans certaines zones nous avons déjà commencé les opérations d'optimisation. La couverture de certaines zones a débuté également. Pour ce qui concerne Airtel, trois sites sont déjà couverts sur quatre dans une période de six mois. Un seul site reste à rendre opérationnel. Nous nous sommes engagés auprès de l'ARCPE à tenir les délais dans les six prochains mois ", a déclaré Max Bouhoyi, directeur de la Régulation et des affaires juridiques chez l'opérateur Airtel Congo.

Bien que les opérateurs se soient défendus, le régulateur, par la voix de son directeur général par intérim, Victor Mabiala, a prononcé une mise en demeure de six mois à l'endroit de MTN et Airtel en ce qui concerne l'imperfection du réseau dans certaines localités pourtant testées depuis la campagne QoS de septembre 2021, mais encore défectueux à ce jour.

Les opérateurs ont six mois pour améliorer les services, a rappelé Benjamin Mouandza, qui a évoqué le respect des cahiers des charges tout en se félicitant des progrès réalisés par ces derniers sur les ancrages constatés dans ces zones en termes de couverture en réseau. Ceci, grâce aux mises en demeure qui insufflent des élans d'obligation au risque pour eux de recevoir des sanctions multiples prévues par la loi.