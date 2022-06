Burkina Faso: Mine de Perkoa - Un 7e corps retrouvé

Le conseil des ministres s'est tenu, hier mercredi 8 juin 2022, à Ouagadougou, sous la présidence du chef de l'Etat, Paul- Henri Sandaogo Damiba. Il a examiné les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales et procédé à des nominations.

L'hebdomadaire conseil des ministres s'est tenu, le mercredi 8 juin 2022, sous la présidence du chef de l'Etat, le lieutenant-colonel Paul- Henri Sandaogo Damiba. Il a examiné plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour dont un portant statut des notaires au Burkina Faso.

L'adoption de ce décret permet, selon le ministre de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, de compléter le dispositif juridique applicable à la profession de notaire par la clarification de certaines dispositions de la loi. Toujours au titre du ministère de la Justice et des Droits humains chargé des Relations avec les institutions, le conseil a pris un décret portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Des détails donnés par le ministre Bilgo, ce décret vient préciser les modalités d'application de la loi n⁰01-2021/AN du 30 mars 2021 et vise à assurer une pleine protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Le gouvernement a, par ailleurs, autorisé la ratification d'un accord de prêt d'un milliard FCFA pour le financement partiel du Programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger.

A écouter le porte-parole du gouvernement, cet accord de prêt avait été conclu depuis le 17 décembre 2021 entre le Burkina Faso et la Banque africaine de développement (BAD). Le conseil des ministres a également donné son accord pour la perception de recettes à titre de prestations liées à la délivrance de visas d'entrée et de permis de séjour au Burkina Faso et de la publicité sur la plateforme e-Visas Burkina.

Il s'agit d'une plateforme électronique qui permet la délivrance en ligne de visas autorisant l'entrée au Burkina Faso pour tout étranger qui en fait la demande et la possibilité d'effectuer le règlement des frais des prestations sollicitées à travers une passerelle de paiement. L'adoption de ce décret va permettre une sécurisation des ressources collectées à travers la plateforme au profit du budget de l'Etat, foi du ministre Bilgo.

Deux décrets portant respectivement organisation du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques et de celui de l'Education nationale ont aussi été validés par le gouvernement. De l'avis du ministre en charge de l'éducation, ces dispositions vont permettre à son département de mieux assurer ses missions et au ministère en charge de l'agriculture de se doter d'un nouvel organigramme.

Une communication orale sur la situation de Perkoa a été faite au cours du conseil et a fait état d'un 7e corps retrouvé suite aux opérations de recherches. Aux dires de Lionel Bilgo, les investigations se poursuivent pour retrouver le dernier corps. Il a, par ailleurs, indiqué qu'une partie des familles des deux personnes étrangères, notamment le père du Tanzanien, est arrivée au Burkina et a pu se rendre à Perkoa.