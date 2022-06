Madagascar: Capital naturel - Engagement des institutions financières dans l'alliance ANCA

Access Bank, Development Bank of Southern Africa (DBSA), Ecobank, Equity Bank, FirstRand, Investec, Sanlam, Standard Chartered et Zanaco. Ce sont les membres fondateurs de l'Alliance africaine pour le capital naturel (ANCA), initiée avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et FSD Africa.

Selon ses promoteurs, cette Alliance servira de forum de collaboration, dirigé par l'Afrique, pour mobiliser la réponse de la communauté financière aux risques et opportunités liés à la nature sur le continent. L'ANCA a pour objectif ultime de contribuer à la croissance et à la protection du capital naturel de l'Afrique en faisant passer les flux financiers d'activités destructrices pour des gains à court terme à une gestion à long terme de la nature pour une croissance économique durable.

Selon les explications, la nouvelle alliance vise à coordonner les politiques et les pratiques des institutions financières, des entreprises, des régulateurs et des décideurs politiques en vue de la croissance et de la protection des ressources naturelles.