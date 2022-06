Madagascar: Derby de l'OI - Barea-Club M acte I ce jour

La première rencontre entre les sélections malgache et mauricienne des moins de 23 ans se joue cet après-midi au Stade Elgeco Plus.

Premier test. Les joueurs présélectionnés par le coach Boualem Mankour disputent leur premier match officiel cet après-midi au Stade Elgeco Plus au By-pass à 15 heures. Les trente trois joueurs dont 10 expatriés et 23 sélectionnés à l'issue du tournoi provincial jouent leur premier test après presque une semaine de préparation et de regroupement au Complexe Sportif de la CNaPS à Vontovorona.

Ce premier match permet au franco-algérien de voir l'état de ses éléments en vue constituer une première liste pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) U23. Comme un de problèmes des Barea séniors est le manque de regroupement et de cohésion entre les joueurs locaux et expatriés, les Barea espoirs ont eu cette occasion de regroupement. " Nous travaillons surtout la cohésion et l'automatisme. Seuls les meilleurs joueurs de ce regroupement seront retenus, mais, toutefois, la porte de l'équipe est ouverte avec la détection d'autres joueurs surtout de l'Orange ProLeague " a fait savoir, Boualem Mankour. La question tactique, technique et la prise en main individuel des joueurs ont animé ce premier regroupement.

Barea A. Mardi soir, les joueurs ont joué un match de préparation contre CFFA Andoharanofotsy. L'équipe finaliste de l'Orange ProLeague a défait les Barea espoirs sur le score de 3 buts à 1. Titi a aligné ses meilleurs éléments locaux dont le néo-barea seniors, Lalaina. Les expatriés ont déjà effectué deux regroupements à Troyes en France au mois de novembre 2021 et mars 2022.

A cette occasion, les poulains de Boualem ont disputé trois matchs amicaux contre l'Union Sportive Lusitanos de Saint-Maur et les expatriés du Cap-Vert. Dans l'ossature des Barea U23, un joueur des séniors en la personne de Soloniaina Avizara les a rejoints, lundi, à Vontovorona, sitôt terminé, le regroupement avec la sélection A dans le cadre des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Ce derby de l'Océan Indien, premier acte promet de belles choses, car les deux équipes ont une ambition africaine.