Madagascar: Psychose quand tu nous tiens !

La petite famille n'a rien vu venir. A bord de leur voiture stationnée du côté d'Andravoahangy, leurs deux enfants jouaient à l'arrière, les occupants du véhicule étaient pris pour des kidnappeurs.

La raison en est que les enfants tapotaient contre la lunette arrière, laissant croire aux passants qu'il s'agissait d'enfants kidnappés appelant au secours !

Psychose quand tu nous tiens !

Or, il n'en était rien. Les enfants étaient ceux du conducteur du véhicule, accompagné au moment des faits par sa belle-mère. La petite famille attendait la mère des enfants à la sortie du travail. Sauf que les enfants se trouvaient à ce moment dans le coffre, et étaient en train de jouer. Vus de l'extérieur, ils donnaient l'impression d'appeler à l'aide ! Ce qui a amené quelques passants à intervenir. Résultat : le père de famille et sa belle-mère qui l'accompagnait étaient pris pour des " voleurs d'enfants ", manquant de peu d'être lynchés par les passants qui commençaient à s'attrouper autour du véhicule. Heureusement, la police est arrivée à temps sur les lieux. Sur les réseaux sociaux, la " nouvelle " a fait le tour de la planète virtuelle en quelques minutes, avec des pluies de réactions de commentaires.

La psychose qui s'installe depuis quelques temps après les récents cas d'enlèvement de jeunes filles à Antananarivo, semble bien avoir mis tout le monde sur les nerfs. La moindre scène " inhabituelle " est aussitôt interprétée comme une tentative, voire, un cas d'enlèvement. Il faut reconnaître que le coffre d'un véhicule n'est pas un endroit indiqué, et encore moins, habituel, pour laisser des enfants. Pris par la psychose ambiante, les regards extérieurs s'empressent d'interpréter la scène.

Et pour ne rien arranger, les relais aux réflexes ultra rapides pour poster " la nouvelle sensationnelle " sur les réseaux sociaux, se sont jetés pieds joints dans la flaque ! Alors, à qui la faute ? Au père de famille qui a laissé ses enfants jouer dans le coffre ? Aux passants qui n'ont pas cherché à savoir ce qu'il en était réellement avant de s'en prendre au conducteur du véhicule ? Aux facebookers qui ont relayé l'information un peu trop rapidement ?

Dans tous les cas, ce qui s'était passé à Andravoahangy reflète l'état d'esprit dans lequel se trouvent les uns et les autres actuellement, face au climat d'insécurité qui prévaut après les cas d'enlèvement et d'usage de drogues sur les victimes, et ce, sans raison apparente. Bref, si les auteurs de ces actes cherchent à " semer le trouble " ou à " déstabiliser ", du moins la population, ils semblent malheureusement avoir réussi. La preuve...