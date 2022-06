Cote d'Ivoire: BRVM - Consolidation de la hausse du marché obligataire

La hausse de la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), entamée le mardi 7 juin 2022, s'est consolidée au terme de la séance de cotation de ce mercredi 8 juin 2022.

Cette capitalisation s'est établie à 7814,585 milliards de FCFA contre 7807,985 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 6,6 milliards de FCFA. Elle avait enregistré mardi 7 juin une hausse de 1,979 milliard à 7806,006 milliards de FCFA. Auparavant, cette capitalisation avait été marquée par plusieurs journées de baisses.

Quant à celle du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 15,512 milliards de FCFA à 6291,775 milliards de FCFA contre 6276,263 milliards de FCFA précédemment.

La valeur totale des transactions est en baisse, s'établissant à 1,035 milliard de FCFA contre 2,901milliards de FCFA la veille.

L'indice BRVM Composite a enregistré une hausse de 0,24% à 209,01 points contre 208,50 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM 10 a légèrement progressé de 0,01% à 163,44 points contre 163,43 points la veille.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 7,10% à 980 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (plus 5,57% à 1 800 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 3,10% à 133 000 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 2,96% à 1 045 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 2,31% à 5 320 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,42% à 1 435 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 6,98% à 600 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 6,47% à 1 590 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 6,33% à 1 405 FCFA) et BOA Côte d'Ivoire (moins 2,88% à 5 050 FCFA).