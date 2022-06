Togo: " Crime à la pharmacie ", Un film qui va porter haut le flambeau du Togo dans les grands festivals

Dans quelques semaines, des actrices et acteurs de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe vont rejoindre leurs collèges du Togo pour le démarrage du tournage d'un grand film. Il s'agit du film " Crime à la pharmacie ", un scénario et une réalisation d'Emmanuel Vivien TOMI du Togo.

Le succès d'un film commence par la qualité du scénario. Emmanuel Vivien TOMI, Premier Prix d'Art Oratoire 2004 ; Prix de la Meilleure Prestation Masculine en 1998 (CASSET) et détenteur de plusieurs autres prix notamment du Festival Afro Arabe du Tchad, du FESTTHEF, de la Francophonie a une très belle plume et cela se confirme encore par ce film " Crime à la pharmacie ".

Au total 124 actrices et acteurs du Togo mais aussi du Burkina Faso, du Bénin, du Ghana, du Cameroun, de la Guinée et de certains pays d'Europe sont attendus en début juillet pour le démarrage du tournage de ce grand film qui dispose d'une autorisation du Gouvernement Togolais par le biais du Ministre de la Culture et du Tourisme Dr Kossi G. LAMADOKOU.

Le film " Crime à la pharmacie " est attendu à plusieurs grands festivals notamment le FESPACO : le Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou, le Festival Mondial Asie-Afrique de Katmandou au Népal, en Asie et d'autres rencontres internationales en Europe et ailleurs.

Sursaut patriotique, promotion de la culture du Togo et de l'Afrique mais aussi lutte contre la vindicte populaire, l'injustice, la discrimination, la corruption et l'endoctrinement ou l'extrémisme, le film " Crime à la pharmacie " est un tout et il reste un chef d'œuvre esthétiquement enrichissant et plein de messages.

Plusieurs personnalités dont des anciens Premiers Ministres, Ministres, mais aussi des Députés en fonction, des enseignants et chercheurs, des avocats et médecins vont également participer à ce film en tant qu'acteurs invités à côté des grands noms du septième art d'Afrique.

" Crime à la pharmacie " est assurément un film qui va porter haut le flambeau du Togo. C'est une œuvre de qualité et sa diffusion va drainer des foules à travers les pays.

Participation aux Festivals Internationaux de cinéma, diffusion sur les chaînes de Télévision du Togo, d'Afrique et d'ailleurs, diffusion dans les salles de cinéma des grandes villes du Togo et d'Afrique, " Crime à la pharmacie " va aussi enrichir la cinémathèque du Togo et du continent.

Auteur et réalisateur de plusieurs œuvres et films, Emmanuel Vivien TOMI qui a plusieurs cordes à son arc a suivi plusieurs formations et stages dans le domaine du cinéma, de la communication du Feature , du Film radiophonique et d'autres arts de la scène dans plusieurs pays du monde. TOMI Vivien était notamment au SARFT : The state Administration of Radio, Film and Télévision of the People's Republic of China ( Administration d'Etat de Radio, de Cinéma et de Télévision de la République Populaire de Chine), à Shanghai Média and Entertaiment Group (SMEG), à l'Université de Fundan à Shanghai, au Centre International de Formation à l'Audiovisuel et de Production de la France, en Turquie notamment à l'Office of the Directorate général of Press and Information of the Prime Minister of the Republic of Turkey (Bureau de la Direction Générale de la Presse et de l'Information du Premier Ministre de la République de Turquie). Il était également en Belgique, en Suisse et ailleurs notamment en Afrique dans le cadre des projets de cinéma , de culture et de communication.

Journaliste, Réalisateur, Ecrivain, Directeur de Presse, Formateur, Emmanuel Vivien TOMI est aussi Directeur Général de Plume Libre et Partenaires : PLP, Président de l'OPPEL, l'Organisation Professionnelle de la Presse en Ligne et responsable du REJAPROD : le Réseau des Journalistes et acteurs pour la Promotion du Développement.

Emmanuel Vivien TOMI a dirigé en Chine une équipe de cinq réalisateurs de différentes nationalités (Algérie, Pakistan, Laos, Myammar et du Togo) pour la co-réalisation de deux films à Shanghai à savoir : " Bicycles Town " et " I love Shanghai " . Il s'agit donc de Zohir Bouzid d'Algérie, Ummay E. FARWAH du Pakistan, Inpone NARHONSY du Laos, Hein Zarmi AYE du MYANMAR.