Madagascar: Colloque national foncier - Trois jours de concertation pour trouver des solutions aux conflits

80% des litiges au niveau des tribunaux concernent les conflits fonciers. Les acteurs du secteur, ainsi que les personnes ayant des expériences dans ce domaine se réunissent depuis hier au CCI Ivato, en vue d'améliorer l'accès aux terres, pour les Malgaches.

Une mobilisation générale. C'est ainsi que les organisateurs du Colloque national foncier décrivent cette rencontre de travail, qui se déroule du 8 au 10 juin 2022 au Centre de conférence international (CCI) Ivato. Lors de la cérémonie d'ouverture officielle qui s'est tenue hier, le président de la République, Andry Rajoelina, a soutenu l'importance de la sécurisation foncière dans le processus de développement.

En outre, il a évoqué la nécessité d'entrer en profondeur dans un travail de réflexion de fond et d'apporter des solutions pour les nombreux problèmes autour de ces conflits fonciers, d'où l'organisation du colloque national. " La terre occupe une grande place dans la vie des Malagasy. Malheureusement, ces derniers font face à d'innombrables difficultés dans le traitement et la régularisation des dossiers inhérents au foncier ", a communiqué le MATSF (Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers).

Conflits. Pour diverses raisons, les conflits fonciers se multiplient à Madagascar. Les services fonciers et les tribunaux se disent " être en difficulté ". Le nombre de plaintes reçues ne cesse de croître, selon les informations. Aujourd'hui, les conflits fonciers représentent près de 80% des litiges au niveau des tribunaux. Selon les participants au colloque national, de nombreuses personnes n'ont pas encore accès à la terre aussi bien pour leur usage personnel que dans le cadre de leurs activités économiques.

Beaucoup de familles ou d'individus n'ont ni titre foncier, ni certificat foncier, document essentiel pour la sécurisation de la terre. Pour sa part, le projet CASEF (Croissance Agricole et Sécurisation Foncière) note que la problématique de la terre à Madagascar entrave et ralentit fortement le développement du point de vue économique et social.

Recherche de solutions. Jusqu'à demain, le travail de fond se poursuivra à travers la consultation des acteurs du secteur venant des quatre coins de la Grande île, afin d'apporter des solutions pérennes et concrètes à ces conflits fonciers, dans le but ultime du développement du pays. Selon les explications, ces solutions efficaces et adaptées au contexte serviront de matériaux de base pour la deuxième phase du Programme National Foncier et pour la politique nationale foncière durant ces cinq prochaines années.