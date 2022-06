Madagascar: Sports et entrepreneuriat - 30 000 euros à la clé pour 30 jeunes

Et de quatre

Le Service de Coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'Ambassade de France à Madagascar et la Maison de sport lancent, pour la quatrième année consécutive, un concours ayant pour objectif d'encourager l'entrepreneuriat dans le cadre du milieu sportif, le développement d'activités économiques via le sport et le développement d'initiatives des jeunes sportifs.

La priorité est mise sur les domaines qui touchent aux sports et aux activités en pleine nature, ainsi qu'aux métiers du sport. Le concours est ouvert à tout jeune ou association, sportif ou travaillant avec les sportifs, de 15 à 30 ans présentant tout type de projet de création ou de développement visant le milieu sportif et qui se démarquera par son originalité et son innovation.

Une prime de 30 000 euros est à allouer à environ 30 gagnants allant de 500 euros à 1 000 euros de prix pour les gagnants selon leurs dossiers. Les projets seront sélectionnés selon l'originalité et l'audace du projet, l'engagement, les compétences et la motivation du candidat ou de l'équipe, la faisabilité (technique, économique, commerciale) et les chances d'aboutir, l'impact sur le territoire ou l'entourage direct du sportif.

Les projets qui associeront le sport et un autre domaine (environnement, santé, éducation, entraide sociale, numérique... ) seront privilégiés. Le jury sera composé de personnes que l'Ambassade de France (SCAC) et la Maison de sport auront choisies avec soin. Les soumissionnaires auront jusqu'au 7 juillet pour envoyer leur dossier de candidature.

La proclamation des résultats est prévue pour le 21 juillet. Le dossier de candidature comprend une lettre de motivation, la fiche de projet remplie selon les propositions du/de la candidat(e), la CIN ou carte d'identité scolaire ou certificat de conformité de l'association. Les dossiers sont à envoyer ou à déposer au VF 115 Antsahabe Antananarivo ou à envoyer scanné sur le mail lamaisondusport@gmail.com.