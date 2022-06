Cote d'Ivoire: FOOTBALL- Le président Ouattara s'est entretenu avec le président de la FIF Yacine Idriss Diallo

Présenter ses civilités au président de la République, le remercier pour ses actions en faveur du rayonnement des sports en général et du football tout particulièrement. Mais aussi prendre des conseils pour mener à bien la lourde responsabilité qu'ont bien voulu leur (lui et son comité exécutif) confier les membres actifs, le samedi 23 avril 2022.

C'est la démarche qui a conduit le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Yacine Idriss Diallo et trois membres de son comité exécutif, notamment les vice-présidents Malick Tohé (2e), Abou Sié Ouattara (2e) et Colonel Mamadou Koné (3e), au Palais de la Présidence de la République, quarante-cinq jours après leur élection.

Accompagnés du ministre des Sports, Paulin Claude Danho, et du président du comité d'organisation de la CAN 2023 (COCAN 2023), Albert François Amichia, le président Yacine Idriss Diallo et sa délégation ont été reçus en audience, ce mardi 7 juin 2022, par le président de la République, Alassane Ouattara. Entouré pour la circonstance de son directeur de cabinet, Fidèle Sarassoro, et du secrétaire général de la Présidence Abdourahmane Cissé, le chef de l'Etat s'est entretenu avec ses hôtes sur plusieurs sujets d'actualité.

La CAN 2023 au centre des échanges

Bien évidemment la 34e Coupe d'Afrique des Nations (CAN) dont la Côte d'Ivoire en est le pays hôte. C'est d'ailleurs à ce titre que le président de la FIF a confié la sélection nationale à son premier capitaine, le président Ouattara. Non sans manquer de le rassurer sur la participation des Eléphants à ce rendez-vous continental pour lequel le président de la République et son gouvernement ont investi plusieurs centaines de milliards FCFA dans la construction des infrastructures de tous genres (sportives, hôtelières, sanitaires, routières,... ).

Le choix d'un sélectionneur qualifié en la personne de Jean-Louis Gasset (68 ans), la mise en place d'une équipe compétitive pour une participation aboutie de la Cote d'Ivoire à "sa" CAN sont les défis présentés au premier capitaine et auxquels l'équipe fédérale entend faire face.

"La Côte d'Ivoire, a déclaré Yacine Idriss Diallo à sa sortie d'audience, est dans une dynamique positive dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations qui se déroulera en 2023". Car le pays de Félix Houphouët-Boigny, sous le leadership d'Alassane Ouattara, c-veut offrir à l'Afrique et au monde la CAN jamais organisée jusque-là. Le stade de Yamoussoukro - avec sa parfaite pelouse, son système d'éclairage impeccable, sa structure merveilleuse et son ambiance surchauffée - qui a abrité le match de la première journée des qualifications du groupe H entre les Eléphants et les Chipolopolo de Zambie (3-1), le vendredi 3 juin dernier, étant la preuve que le pays est disposé à mettre à la disposition de la Confédération africaine de football (CAF) des "infrastructures sportives à la hauteur de l'événement".

Une délégation de la CAF à Abidjan

Cette audience avec le président de la République intervient après celles à eux accordées par le ministre des Sports et le président de la FIF, Gianni Infantino. Tour à tour, le ministre Danho et le patron du football ont dit trouvé en Yacine Idriss Diallo un interlocuteur crédible pour le développement du football en Côte d'Ivoire. Et la reprise des projets de développement de la FIFA suspendus depuis plus de vingt mois en est la parfaite illustration du retour de la Côte d'Ivoire footballistique au premier plan. Un pays qui met tout pour la réussite de la "CAN de l'hospitalité" en 2023.

Et ce titre d'ailleurs, le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba est en visite de 72 heures en Côte d'Ivoire. Arrivé, ce mardi, en début d'après-midi, à la tête d'une délégation de cinq personnes, il a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par le directeur de cabinet du ministre des Sports, Serge Sylvain Koutouan, et le directeur exécutif du COCAN, Moumouni Sylla. Les émissaires de la CAN visiteront les différents chantiers de la 34e CAN et auront d'importantes réunions avec les autorités sportives du pays et toutes les parties prenantes de l'organisation de la CAN en juin 2023.