Cote d'Ivoire: Guiberoua - Les mamans du Gôh reconnaissantes au Président Alassane Ouattara

Un homme en vedette à la célébration des mères à Guibéroua. Cet homme n'est autre que le Président de la République Alassane Ouattara. En effet, pour ses nombreuses actions de développement dans le Gôh, les femmes de la région ont rendu hommage au premier des ivoiriens à cette occasion. Ainsi, le 5 juin 2022, elles ont pris d'assaut le foyer polyvalent de Guibéroua pour le grand plaisir des cadres de la région. A commencer par la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo. " Grâce au président de la République, l'électricité et l'adduction en eau potable sont une réalité dans des circonscriptions du Gôh. Le développement rime avec le Président Alassane Ouattara ", a-t-elle soutenu.

Par ailleurs, Myss Belmonde Dogo a exhorté ses sœurs à toujours cultiver l'esprit de paix et de cohésion sociale. " Ne laissez jamais les querelles politiques semer le désordre et les mésententes dans vos vies quotidiennes ", a-t-elle conseillé.

Aux populations, Myss Belmonde Dogo a offert des dons en numéraire d'une valeur de plus de 2 millions de FCFA. En non vivres, ce sont deux tricycles qui ont été mis à la disposition des localités de Dignago et Galébré pour le ramassage des ordures ménagères ainsi que des kits de bébés pour les centres de santé de Gagnoa et sous-préfectures de Guibéroua, Dignago et Galébré. Le tout d'un montant global de 25 millions de FCFA.

Toujours au titre des dons, la ministre a, au nom de la Première Dame Dominique Ouattara, gratifié 2100 femmes du Gôh de complets de pagne.

Bien avant, Mme Aimée Zebeyoux, conseillère spéciale du président de la République, chargée des droits de l'Homme, a rappelé les efforts du chef de l'Etat en matière d'égalité et de parité. Lesquels se traduisent par la nomination de plus de femmes dans le Gouvernement et dans les instances de décisions.

A sa suite, le ministre-gouverneur du district du Gôh-Djiboua, Louis-André Dacoury Tabley a encouragé Myss Belomonde Dogo à poursuivre ses actions de développement en faveur des femmes, avant d'exprimer toute la fierté du Gôh à avoir une de ses filles au gouvernement.

L'hommage le plus éloquent au président de la République est venu des femmes, à travers leur porte-parole, Mme Ossiri Béatrice. L'électricité, l'alimentation en eau potable, l'autonomisation des femmes et la construction de plusieurs infrastructures socio-économiques dans la région, sont autant d'actions qui, a-t-elle déclaré, ont incité les femmes du Gôh à rendre un hommage particulier au chef de l'Etat Alassane Ouattara. " Maintenant les femmes peuvent faire la cuisine en toute sérénité et peuvent aller au marché jusqu'au coucher du soleil (... ) Plusieurs de nos femmes ont oublié le chemin des puits et des sources d'eau peu potables. La santé de nos enfants s'améliore et leurs résultats scolaires se bonifient ", a-t-elle salué.