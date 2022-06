Cote d'Ivoire: ELEPHANTS - Emerse Faé, Karama, Kossonou, Diakité, tout savoir sur les Eléphants

Emerse Faé est à Abidjan

Le sélectionneur adjoint des Eléphants de Côte d'Ivoire a rejoint l'équipe. Attendu depuis le début du regroupement, le 30 mai dernier, le désormais ex-entraîneur de la Réserve de Clermont, Emerse Faé est arrivé, le dimanche 5 juin 2022, Abidjan. Il a été accueilli au QG des Eléphants, le Radisson Blue, par le président de la FIF Yacine Idriss Diallo, le sélectionneur national Jean-Louis Gasset et des membres du staff de la sélection. C'est avec un staff complet que les Eléphants se rendront en Afrique du Sud pour y affronter le Lesotho, le 9 juin, pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Kamara et Kossounou ont rejoint le groupe

Absents du groupe pour diverses raisons, les défenseurs Hassane Kamara et Odilon Kossounou ont rejoint les groupe. Ils ont pris part la séance d'entraînement du samedi 4 juin et seront du voyage de l'équipe, le 9 juin prochain, en Afrique du Sud, pour la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2023 face au Lesotho, dans le groupe H.

Oumar Diakité forfait

Le jeune milieu des Eléphants et de Salzbourg en Autriche, Oumar DIakité (18 ans), a quitté le stage de l'équipe nationale. L'ancien sociétaire de l'ASEC Mimosas est victime d'une "fracture non déplacée de la fibula (péroné) au tiers moyen". Il doit rejoindre son club pour faire constater sa blessure.

Les Eléphants honorent la mémoire d'Houphouët-Boigny

Avant leur écalant succès face aux Chipolopolo (1-3), les Eléphants se sont inclinés, le vendredi 3 juin, sur la tombe de Félix Houphouët-Boigny, décédé il y a 29 ans déjà. Les joueurs, l'encadrement technique et administratif et les dirigeants fédéraux sont allés demander la bénédiction du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Ensuite, ils se sont rendus à la Basilique Notre Dame de la Paix. En dominant les Zambiens, au nouveau stade Yamoussoukro, on peut dire que les Eléphants ont honoré la même de d'Houphouët-Boigny.

Un déjeuner offert aux partenaires et sponsors

Le président Yacine Idriss Diallo et son comité exécutif ont convié, vendredi 3 juin, avant la victoire des Eléphants devant les Chipolopolo (3-1), tous les partenaires et sponsors qui ont décidé de les accompagner dans l'exécution de leur mandat. Cette rencontre festive et gastronomique à la Fondation Félix HB s'est déroulée en présence du ministre des Sports, Paulin Danho, du Conseiller senior du président de la CAF, Jacques Anouma et des chefs traditionnels et coutumiers de Yamoussoukro.