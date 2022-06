Cote d'Ivoire: Ethique à la sodeci-cie - Ahmadou Bakayoko - " Le "carton rouge" est administré à tout agent qui a un comportement déviant "

Ahmadou Bakayoko assure que le "carton rouge" est distribué à tout agent de la Sodeci-Cie qui transgresse les lois, ou le code d'éthique qui prévaut au sein de l'entreprise.

À l'occasion des Conférences Risques pays Bloomfield 2022 tenue le jeudi 02 juin 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire, le Directeur général du Groupe Cie-Sodeci, Ahmadou Bakayoko a annoncé que 10 agents du Groupe ont récemment été licenciés, pour mauvaises pratiques et comportements déviants.

" Nous avons licencié 10 collaborateurs l'année dernière parce qu'on a pu trouver des cas où ils ont été impliqués dans des situations. Cette question des valeurs est essentielle. On ne pourra pas continuer cette trajectoire de croissance sans y mettre l'accent. On apprécie le fait qu'il y ait justement un ministère de la bonne gouvernance ", a expliqué Ahmadou Bakayoko. Et de poursuivre : " Le carton rouge est administré à tout agent qui a un comportement déviant. Si vous-même, vous avez un comportement déviant, carton rouge.

Vous avez aujourd'hui, une charte éthique qui est signée par tous les collaborateurs qui rejoignent l'entreprise. Et dans cette charte éthique, on a un certain nombre de règles de valeurs. La première, c'est le respect des lois et règlements. C'est quelque chose qui est signé par le collaborateur au moment où on l'embauche ", a-t-il rappelé. Il a annoncé qu'au niveau de Cie/ Sodeci qui pilote un certain nombre de services, une des entités est la première certifiée ISO 37 000 anticorruption de la Côte d'Ivoire et très probablement de la sous-région.

" On est en train de chercher si d'autres structures l'ont été. C'est pour dire toute l'importance qu'on donne au niveau du management, au niveau de l'institution que représentent nos entreprises à mettre en place des procédures ", a poursuivi Ahmadou Bakayoko. Pour rappel, les Conférences Risque-Pays de Bloomfield offrent une plateforme de discussion à des acteurs majeurs du monde économique et financier africain.