Cote d'Ivoire: béoumi - construction de la maternité de zêdê-djanhoun / les félicitations de jean-claude kouassi au couple doumbia

Jean claude Kouassi a exprimé sa gratitude au couple Mamadou Doumbia et Wassa Touré pour avoir offert une maternité au village Zêdê-Djanhoun, dans le département de Béoumi.

Le samedi 4 juin 2022, le ministre-gouverneur du District autonome de la Vallée du Bandana Jean-Claude Kouassi, a officialisé la cérémonie de remise de la maternité de Zêdê-Djanhoun, dans le département de Béoumi. Une infrastructure sanitaire d'un montant totale de quarante six millions (46) Fcfa, offert au nom de la Première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara par le couple Mamadou Doumbia et Wassa Touré, respectivement président du Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire (CHAMCI) et présidente de la Fondation "FANTA SANBY DJIGUIYA". Cette maternité est construite au sein du dispensaire de Zêdê-Djanhoun. L'édifice comprend un bureau, une salle d'hospitalisation, une salle d'observation et une salle d'accouchement et une salle d'eau. Parrain de la cérémonie de l'inauguration, Jean-Claude Kouassi, a traduit toute sa reconnaissance au couple donateur pour cet acte social. "Nous sommes convaincus que vous travaillez pour vos soeurs et frères du département de Béoumi. Cette maternité est un témoignage vivant, pour nous et pour la postérité, de ce que c'est grâce à vous que nos femmes vont accoucher désormais dans de bonnes conditions" a dit Jean-Claude Kouassi. Qui a réitéré son engagement à accompagner toutes actions de développement partout dans le District autonome de la Vallée du Bandana et exhorté les populations à la consolidation de la paix, l'unité et la cohésion sociale. "Construire une maternité ne suffit pas ; il faut aussi renforcer le plateau technique. Pour notre part nous mettrons tout en œuvre pour l'équipement de cette maternité ", a promis Jean-Claude Kouassi.

Un acte social qui consiste à rapprocher les infrastructures publiques de la population cible que sont les femmes.

Représentant le couple donateur, Bema Fofana, député de Bouaké, a tenu à rappeler les objectifs qui ont motivé la construction de cette maternité. Selon le député de Bouaké, l'aménagement de l'environnement sanitaire contribue à l'amélioration de la qualité de vie des populations. "Loin d'un acte politique, la construction de cette maternité par le couple Doumbia n'est qu'un acte social qui consiste à rapprocher les infrastructures publiques de la population cible que sont les femmes. Je voudrais inviter les femmes enceintes de Zêdê-Djanhoun et des villages environnants à fréquenter effectivement la maternité en respectant tous leurs différents rendez-vous", a souligné Bema Fofana. Avant d'appeler les populations et le personnel soignant à faire bon usage du matériel offert.

Promesse faite d'en faire bon usage

Après avoir réceptionné les clés de l'édifice des mains du maire de Béoumi, jean-Marc Kouassi, Rita Alida Lekpaï, sage-femme à Zêdê-Djanhoun, a promis d'en faire bon usage. "Cette maternité vient soulager toute la population. Par le passé, les femmes étaient obligées de se rendre soit à Béoumi ou à Sakassou (20 kilomètres), pour les accouchements. Avec le mauvais état des routes, il arrivait à certaines femmes d'accoucher sur le chemin de la maternité. Nous disons donc merci au couple Doumbia", a fait savoir Rita Alida Lekpaï, sage-femme à Zêdê-Djanhoun.

Une occasion toute trouvée pour les femmes de ce village de solliciter l'appui des donateurs et du ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi pour l'obtention de l'eau potable.